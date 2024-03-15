إسرائيل تعلن عزمها على تنفيذ عمليات نوعية في رفح قبل الاجتياح الكامل لإطلاق سراح الرهائن

صحيفة "الأخبار" اللبنانية أوردت اليوم أن إسرائيل كشفت لمسؤولين مصريين عن خططها لتنفيذ "عمليات نوعية" محدودة العدد في رفح، قبل البدء بعملية عسكرية أوسع نطاقًا، بهدف إطلاق سراح الرهائن. التقارير تشير إلى أن العمليات ستتضمن تحركات للأسلحة الثقيلة في المنطقة الحدودية مع مصر، بعيدًا عن محور فيلادلفيا. في أعقاب هذه التطورات، جرت محادثات بين المصريين والأمريكيين، حيث أكد الجانب الأمريكي موافقته على خطط إسرائيل لتحرير المحتجزين، الذين يُشتبه في أنهم من بين المدنيين في رفح.

من ناحية أخرى، قدمت قطر ورقة إجابة رسمية نيابة عن حماس، تتضمن قائمة بالمطالب، تم تسليمها للفريق المهني الإسرائيلي المسؤول عن المفاوضات. مصدر مطلع أفاد بأن المطالب "معقولة وتقدم إيجابي"، مما يبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق. في المقابل، اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مطالب حماس "لا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن القضية سيتم عرضها على مجلس الوزراء الحربي والسياسي والأمني للنقاش.

رئيس الوزراء نتنياهو، في تصريحات لعائلات المختطفين، أشاد بالضغوط التي مارستها قطر على حماس، معتبرًا ذلك إنجازًا تم السعي إليه منذ فترة طويلة. أكد على التزام حكومته بإعادة جميع الأشخاص المحتجزين، مشددًا على أن الحملة قد تكون متعددة المراحل وتشمل كافة الضحايا والمختطفين.