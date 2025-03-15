سحب ترشيحه: آدم بوهلر لن يكون مبعوث ترامب لقضايا المختطفين

أعلن البيت الأبيض الليلة (السبت) أن آدم بوهلر سحب ترشيحه لمنصب المبعوث الرسمي للولايات المتحدة لشؤون الرهائن. وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات إسرائيلية لعقده محادثات مباشرة مع حماس وبعد أن عزلته الإدارة الأمريكية من منصبه في التعامل مع قضية المختطفين الإسرائيليين.

ومع ذلك، وبحسب مصادر في الولايات المتحدة، فإن بوهلر سيواصل التعامل مع قضية المختطفين فقط بطريقة لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "آدم لعب دورا حاسما في التفاوض على عودة مارك فوغل من روسيا"، في إشارة إلى مدرس أميركي أطلق سراحه من سجن روسي في فبراير/شباط الماضي. وأضاف: "سيواصل هذا العمل المهم لإعادة الأشخاص المحتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم إلى وطنهم".

وواجه بوهلر انتقادات من داخل إسرائيل وبين الجمهوريين في الولايات المتحدة لإجرائه محادثات مباشرة مع حماس. وقال مسؤولون إسرائيليون إن "المحادثات التي جرت في بداية هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة، لم تتحدى فقط القاعدة التي تحظر في معظم الحالات إجراء محادثات مباشرة مع المنظمات المتطرفة، ولكنها جرت دون إشعار مسبق لإسرائيل".

في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي مع i24NEWS، رد بوهلر على الانتقادات التي وجهت إليه بأنه بدأ محادثات مع حماس: "لم أفاجأ بالانتقادات. لكنها جزء من وظيفتي، لقد فعلت الشيء الصحيح. الحوار هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به. من الصعب فهم الجانب الآخر دون الجلوس والتحدث معهم".

وفي مناسبة أخرى، عندما سئل عن المخاوف المحتملة للمسؤولين الإسرائيليين بعد المحادثات، أشار بوهلر إلى الشراكة الأمريكية مع إسرائيل، لكنه أكد على حق الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها ، وصرح خلال مقابلة مع سي ان ان "نحن الولايات المتحدة. نحن لسنا عملاء لإسرائيل. لدينا مصالح محددة. والحقيقة هي أن ما أردت القيام به هو تحريك المفاوضات التي كانت في مكان هش للغاية".

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وقد نال اختيار ترامب لبوهلر، المدير المالي والصحة السابق الذي ترأس مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية خلال فترة الولاية الأولى للرئيس، إشادة مبكرة في البداية بعد أن ساعد في تأمين إطلاق سراح فوغل وأميركي محتجز في بيلاروسيا.