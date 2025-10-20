“مشروع رفح الجديدة”... خطة أميركية لقطاعٍ خالٍ من حكم حماس

من بين الركام في قطاع غزة، ترتفع أسئلة أكثر من بين الأبنية المدمرة، من سيعيد الإعمار، وبأي شروط؟

مصادر إسرائيلية تقول إن السعودية والإمارات أبلغتا واشنطن بوضوح، لا مساهمة مالية في إعادة إعمار القطاع ما دامت حماس باقية، وما دامت الحركة تسيطر على مفاصل الأمن والقرار.

هذه المواقف، وفق التسريبات الإسرائيلية، ليست جديدة تمامًا، لكنها اليوم أكثر وضوحًا، فبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ترى الرياض وأبوظبي أن أي أموال تُضخ في غزة يجب أن تصب في بناء سلطة فلسطينية موحدة، لا في تمكين فصائل مسلّحة.

مسؤولون خليجيون تحدّثوا عن ضرورة ضمانات أمنية وسياسية قبل أي التزام مالي، في حين تقول إسرائيل إن هذه الشروط تنسجم مع الرؤية الأميركية لإدارة ما بعد الحرب.

بالتزامن مع الشروط الخليجية، يطل مشروع أمريكي جديد تحت اسم مشروع رفح الجديدة، وهو خطة يُروَّج لها كمثال لقطاعٍ خالٍ من حكم حماس، بإدارة مدنية ودعم دولي، المشروع يتبناه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ويقضي بإعمار رفح كنموذج أول، تمهيدًا لتوسيع التجربة على باقي مدن القطاع بعد تحقيق الاستقرار الأمني.

هذا الاستقرار يصطدم مع تصاعد نشاط مجموعات مسلحة فلسطينية داخل قطاع غزة تعمل بدعم إسرائيلي، وهو الأمر الذي عقّد المشهد بشكلٍ أكبر داخل غزة، وسط تصفيةٍ لحسابات بين قيادات ومسؤولين بحسب ما تزعم بعض المصادر والذي قد يأخذ وقتًا طويلًا حتى تستقر الأجواء.

فبين الشروط الخليجية، والمشاريع الأميركية، والحسابات الفلسطينية، يبدو ملف إعادة إعمار غزة معقدًا أكثر من أي وقت مضى، فالدعم المالي متوفر، لكن الإرادة السياسية لا تزال رهينة السلاح والانقسام