ما الذي وافقت عليه حماس في خطة ترامب، وما هي نقاط الخلاف؟

أعلنت حماس مساء أمس (الجمعة) عن استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر وسطاء، بهدف مناقشة تفاصيل اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قناة i24NEWS توضح: ما هي البنود في خطة ترامب التي وافقت عليها حماس، وما الذي تنصل منه التنظيم؟

الإفراج المختطفين

أعلنت حماس عن استعدادها للإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً على حد سواء، وفقاً لصيغة التبادل التي اقترحت في خطة ترامب، وذلك رهناً "لشروط ميدانية" لم يفصلها. كما أعلنت حماس عن استعدادها لبدء مفاوضات فورية عبر وسطاء لمناقشة المزيد من التفاصيل.

وفقاً لخطة ترامب:

• حماس ستفرج عن جميع المختطفين خلال 72 ساعة من يوم مصادقة إسرائيل على الاتفاق.

• ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1,700 من سكان غزة الذين تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم نساء وأطفال.

• مقابل كل مختطف إسرائيلي يعاد رفاته، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينياً من قتلى غزة.

وقف إطلاق النار، نهاية الحرب وانسحاب إسرائيلي

أعلنت حماس أنها وافقت على إطار يهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار وانسحاب كامل لإسرائيل من أراضي قطاع غزة.

وفقًا لخطة ترامب:

• ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي إلى خط متفق عليه

• خلال هذه الفترة سيتم تجميد العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف وإطلاق النار المدفعي، حتى يتم الانسحاب الكامل والتدريجي.

مساعدة، إعادة إعمار وعدم تهجير الفلسطينيين

حماس رحبت بالدعوة لدعم ومساعدة غزة، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها لتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وفقًا لخطة ترامب:

• إرسال فوري للمساعدات وفقاً للاتفاقية المؤرخة 19 يناير\كانون ثاني

• ترميم البنية التحتية، المستشفيات، المخابز واستيراد معدات لإزالة الأنقاض وفتح الطرق

• سيتم إدارة المساعدات من قبل الأمم المتحدة، الهلال الأحمر، ومؤسسات دولية أخرى.

• ضمان ألا يُجبر أحد على مغادرة غزة، وكل من يرغب في المغادرة سيكون حراً في العودة.

نقاط الخلاف بين حماس وخطة ترامب

• التدخل الأجنبي في حكومة غزة المؤقتة:

خطة ترامب تنص على أن تُدار غزة تحت إدارة انتقالية مؤقتة برئاسة لجنة فلسطينية من التكنوقراط – والتي ستخضع لإشراف هيئة دولية بقيادة ترامب، بما في ذلك توني بلير. لكن حماس تطالب بأن تُنقل السيطرة إلى هيئة فلسطينية من التكنوقراط المستقلين بتوافق وطني ودعم عربي وإسلامي.

• حماس لم ترد على الاقتراح بنشر "قوة دولية مؤقتة" في غزة ضمن خطة ترامب

• دور حماس في مستقبل غزة:

خطة ترامب تنص على أن حركة حماس لن تكون منخرطة في حكم غزة بأي شكل من الأشكال – وأن القطاع سيتم نزعه من السلاح. وقد أفادت حماس أن هذه المواقف ستناقش في إطار وطني فلسطيني واسع، وأنها ستكون جزءًا منه وستتمكن من المساهمة بمسؤولية.

• حماس لم تتطرق إلى اقتراح العفو أو المرور الآمن لعناصرها الذين يلقون سلاحهم.