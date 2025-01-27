تغطية متواصلة|| حشود الغزيين تتوافد الى شمال غزة ومقتل مسلحين في نور شمس جراء استهداف سيارتهما

اليوم الـ 479 للحرب: في أعقاب الاتفاقات مع حماس، تم صباح اليوم (الاثنين) فتح المعابر سيرًا على الأقدام وعلى ظهور الخيل شمال قطاع غزة. وتلقت الليلة إسرائيل قائمة مفصلة بأوضاع المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة. يوم الخميس سيتم إطلاق سراح أربيل يهود وأغام بيرغر ومختطف آخر، يوم السبت – ثلاثة مختطفين آخرين. وسيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان حتى 18 فبراير، وسيتفاوض الطرفان من أجل إطلاق سراح اللبنانيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر.

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