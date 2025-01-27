تغطية متواصلة|| حشود الغزيين تتوافد الى شمال غزة ومقتل مسلحين في نور شمس جراء استهداف سيارتهما
آلاف الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة • الخميس: سيتم إطلاق سراح أربيل يهود وأغام بيرغر ومختطف آخر، يوم السبت - ثلاثة مختطفين آخرين • البيت الأبيض: الاتفاق في لبنان سيتم تم تمديده حتى 18 فبراير
اليوم الـ 479 للحرب: في أعقاب الاتفاقات مع حماس، تم صباح اليوم (الاثنين) فتح المعابر سيرًا على الأقدام وعلى ظهور الخيل شمال قطاع غزة. وتلقت الليلة إسرائيل قائمة مفصلة بأوضاع المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة. يوم الخميس سيتم إطلاق سراح أربيل يهود وأغام بيرغر ومختطف آخر، يوم السبت – ثلاثة مختطفين آخرين. وسيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان حتى 18 فبراير، وسيتفاوض الطرفان من أجل إطلاق سراح اللبنانيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر.
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حماس تستعد لاستقبال 700 ألف عائد شمال غزة ومستشفى الشفاء سيوسع أنشطته
هجوم طولكرم: أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل قائد كتائب القسام إيهاب أبو عطية جراء هجوم على مركبته في مخيم نور شمس.
الهجوم الإسرائيلي على طولكرم: وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بوجود قتيل وجريح بصورة متوسطة وصل إلى المستشفى الحكومي في طولكرم
اولي: غارة جوية لسلاح الجو على مخيم طولكرم للاجئين
مسؤول كبير في حماس: سيتم فتح معبر رفح للسفر خارج غزة بعد إطلاق سراح المختطفين السبت المقبل
توثيق: الجيش اللبناني يستعد لدخول قرية عيترون
https://x.com/i/web/status/1883804334477238768
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توثيق من جنوب لبنان: دخول الأهالي إلى قرية حولا بعد انتشار الجيش اللبناني في عدة أحياء
https://x.com/i/web/status/1883802185462661321
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تقرير: مئات المركبات الفلسطينية في قطاع غزة في طريقها إلى مدينة غزة وشمالها
في وسائل الإعلام الفلسطينية ينشرون توثيق الجرافات في محيط مخيم جنين
https://x.com/i/web/status/1883796278670471522
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وسائل الإعلام اللبنانية تنشر وثائق لمواطنين يستعدون لدخول قرية عيترون القريبة من الحدود برفقة الجيش اللبناني
https://x.com/i/web/status/1883793676788502654
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عائلة أربيل يهود: "نحن في أيام مثيرة ومتوترة للأعصاب، ونشتاق إلى اللحظة التي نستطيع فيها أن نعانقها مرة أخرى"
تقرير: الجيش اللبناني دخل 18 قرية في جنوب البلاد
فتح محور نيتزريم أمام حركة المركبات لعودة أهالي غزة إلى شمال قطاع غزة
تم إبلاغ عائلات المختطفين بحالة أبنائهم، وتحدث غال هيرش مع العائلات التي تؤكد القائمة تقييمها بأن ابنهم ليس على قيد الحياة
مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "قائمة المختطفين التي قدمتها حماس تطابق المعلومات المتوفرة لدينا عن حالتهم"
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: من ينتهك قواعد وقف إطلاق النار سيتحمل الثمن كاملا ولن نعود إلى واقع 7 أكتوبر
تقرير في صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن الجيش الإسرائيلي داهم منزل أشرف زغير في القدس الشرقية، بسبب معلومات استخباراتية حول إطلاق نار والتحريض، وتم القبض على شقيقه لأنه لوح بعلم حماس، وتم إطلاق سراح زغير كجزء من الصفقة إطلاق سراح الرهائن في غزة، سُجن عام 2002 بتهمة نقل مسلحين لتنفيذ هجمات
توثيق: آلاف الغزيين في طريقهم إلى مدينة غزة، بعد حل الأزمة وإعلان الجيش الإسرائيلي أنهم سيتمكنون من العودة إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم
https://x.com/i/web/status/1883737160425320679
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