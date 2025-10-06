أمني إسرائيلي :"على ذوي المؤبدات الذين سيفرج عنهم ألا يشعروا بالأمان "

على خلفية المحادثات للتوصل الى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ ، شدد رئيس وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 الأسبق حنان جيفن إنه "على ذوي المؤبدات الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة ألا يشعروا بالأمان". لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" لدى إسرائيل هدف واحد وهو القضاء على حماس، ترامب يفهم هذا هو وروبيو، كذلك قطر وتركيا فهموا هذا الأمر ، تبدأ حماس بالفهم الآن بأن السابع من أكتوبر شكل نكبة بحق الشعب الفلسطيني، لذلك حماس فهمت بأن عليها رفع راية بيضاء وإعادة المختطفين الأحياء، وستحصل على 250 أسيرا من ذوي المؤبدات، أنا لا أضمن حياة هؤلاء بعد الإفراج عنهم، وأنصحهم بألا يشعروا بالأمان بعد الإفراج ".

الحلقة كاملة: