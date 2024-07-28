وزير الخارجية اللبناني: حزب الله مستعد للانسحاب إلى ما بعد الليطاني إذا أوقفت إسرائيل الخروقات

صرح وزير الخارجية اللبناني، اليوم (الأحد)، في مقابلة مع قناة تلفزيونية سعودية : "أبلغنا حزب الله بالرسالة التي جاءت من الولايات المتحدة والتي تدعوه إلى ضبط النفس. فالهجوم على لبنان سيؤدي إلى حرب إقليمية ولن يتم تدمير لبنان وحده. وحزب الله مستعد للانسحاب إلى ما بعد نهر الليطاني إذا وافقت إسرائيل على وقف احتلال الأراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات في حدود لبنان".

في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية من واشنطن وبيروت لقناة الـLBCI اللبنانية، إن "الهجوم الإسرائيلي على لبنان أمر نهائي، وأنهم يعملون الآن على أن تكون محدودة النطاق، محدودة في المكان الذي سيتم الهجوم عليه، وبالتالي سيتم إبعاد الأماكن الكبيرة والكثيفة - بما يشمل بيروت - عن هذا الهجوم"

كما ذكرت المصادر أن محاولات الحد من الهجوم الإسرائيلي ستمنع حزب الله من الانجرار إلى رد كبير يفرض عليه.

في غضون ذلك، قال المركز السوري لحقوق الإنسان، بحسب مصادر، إن الجماعات المسلحة الموالية لإيران أخلت مواقعها في منطقة السيدة زينب – جنوب العاصمة دمشق، وفي جنوب غرب دمشق، والقنيطرة – جنوب سوريا. كما زعمت المصادر أن تنظيم حزب الله أخلى مواقعه في منطقة جبال القلمون غربي العاصمة دمشق.

كما أكدت المصادر أن هذه الخطوات من جانب الجماعات الموالية لإيران في سوريا ومن جانب حزب الله جاءت خوفاً من غارات جوية إسرائيلية على الأراضي السورية في المستقبل القريب.