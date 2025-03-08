تقرير: 41 مختطفا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب

ويوضح التقرير في نيويورك تايمز عن أسباب مقتل هؤلاء المختطفين، لكن أسباب وفاة مجموعة منهم ليست معروفة

i24NEWS
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عائلات المختطفين ينتظرون الإفراج عن عدد من المختطفين في غزة
عائلات المختطفين ينتظرون الإفراج عن عدد من المختطفين في غزة Adar Eyal, courtesy of the spokeswoman for the Kidnappers' Headquarters

أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (السبت) أن 41 مختطفًا، والذين اقتيدوا إلى قطاع غزة في هجوم 7 أكتوبر، قُتلوا في الأسر - بعضهم على يد حماس، والبعض بنيران إسرائيلية، وفي بعض الحالات كان سبب الوفاة غير معروف.

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وينقل التقرير اقتباسات من مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين عسكريين وأقارب المختطفين وبيانات الطب الشرعي. عدد من المختطفين قُتلوا تقريبا في الأيام الأولى من الحرب، قبل أن يكون من الممكن التوقيع على وقف إطلاق النار. لكن معظم هؤلاء المختطفين، الذين تم اختطافهم في غزة وقتلوا خلال الحرب، قُتلوا بعد وقف إطلاق النار الأول في نوفمبر/تشرين ثاني 2023.

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ونتائج التحقيقات العسكرية المذكورة في التقرير: تم إعدام سبعة مختطفين على يد خاطفيهم، بينما كان جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب منهم، وقُتل أربعة مختطفين نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.

هناك ثلاثة مختطفين قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي ظناً منهم أنهم عناصر حماس، ومختطفة أخرى هي ساهر باروخ قُتلت نتيجة تبادل إطلاق النار خلال محاولة إنقاذ. أما 26 من المختطفين الآخرين الذين قُتلوا أثناء الأسر - فإن ظروف وفاتهم ليست معروفة بشكل دقيق وقاطع.

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