التغطية متواصلة| وزير الأمن الإسرائيلي يأمر الجيش بمواصلة انتشاره في غزة
ترفض حماس أيضا الاتهام بأنها اختارت الحرب على إطلاق سراح الرهائن، وتقول إنها "قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار واتفاقية تبادل أسرى شاملة"
أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الجمعة، أمراً مؤقتاً بتجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، من منصبه، وذلك إلى حين النظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بهذا الشأن. وجاء في قرار المحكمة أنه ستُعقد جلسة للنظر في الالتماسات في موعد أقصاه الثامن من الشهر المقبل. ويُشار إلى أن بار من المقرر أن يُنهي مهام منصبه في العاشر من أبريل، وفقاً لقرار الحكومة.
وقدّمت أحزاب "يش عتيد"، "المعسكر الرسمي"، "يسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين" التماساً إلى محكمة العدل العليا تطلب فيه إصدار أمر يمنع إقالة رئيس الشاباك.
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، علّق بيني جانتس قائلاً: "إقالة رئيس الشاباك لأسباب سياسية هي وصمة عار على جبين كل وزير في الحكومة صوّت لصالح القرار، وسيُذكر هذا القرار بالخزي والعار إلى الأبد".
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جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في غزة
إسرائيل: 169 من رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين يحذرون من "الفوضى" إذا ا فشلت الحكومة في الامتثال لأمر المحكمة العليا
أصدر منتدى "الدرع الواقي لإسرائيل"، الذي يضم 169 من رؤساء الأركان السابقين، ومفوضي الشرطة، ومديري الموساد والشاباك، والجنرالات، وكبار المسؤولين الأمنيين، بيانا دعما لمنتدى الأعمال الإسرائيلي. ويحذر هؤلاء المسؤولون السابقون في الأمن القومي من أنه "إذا فشلت الحكومة في الامتثال لأمر المحكمة العليا وجرّت إسرائيل إلى أزمة دستورية مرادفة للفوضى، فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة قاتلة لأمن إسرائيل". ودعا المنتدى "كل المجموعات المؤثرة في إسرائيل للانضمام إلى هذا النضال"، بحسب البيان الذي وقعته ميراف لابيدوت. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات بين حكومة نتنياهو والمحكمة العليا الإسرائيلية، وخاصة بشأن القضايا المتعلقة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مؤخرا.
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بدء جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين
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تقرير:"قصف إسرائيلي يودي بحياة 5 فلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة"
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن "قصفاً إسرائيلياً استهدف شقة سكنية أودى بحياة 5 فلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة."
فرنسا "تعارض أي شكل من أشكال الضم" للضفة الغربية أو غزة
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو معارضة فرنسا "لأي شكل من أشكال الضم، سواء تعلق الأمر بالضفة الغربية أو غزة"، خلال مؤتمر صحفي في ديجون يوم الجمعة.
ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أشار إلى أنه أمر الجيش "بالسيطرة على المزيد من الأراضي في غزة" التي يمكن "ضمها" إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.
وقال كاتس في بيان رسمي "أمرت جيش الدفاع الإسرائيلي بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في غزة، مع إخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية لحماية المجتمعات الإسرائيلية". في مواجهة هذا التصعيد، كرّر وزير الخارجية الفرنسي موقف فرنسا الثابت: "لدينا رؤية واضحة جدًا لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل المنطقة. إنه حلٌّ يقوم على دولتين تعيشان بسلام جنبًا إلى جنب، مع اعتراف متبادل وضمانات أمنية". وأكد بارو أن هذا الحل يمثل "السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل"، وبالتالي يعارض بشدة الطموحات التوسعية الإسرائيلية التي تهدد بتقويض احتمالات السلام في الشرق الأوسط.
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حماس ترفض التصريحات الأميركية وتتمسك بموقفها بشأن الأسرى
ردت حماس بشدة على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي في بيان لها،، الذي اتهمته بـ"مساواة الجلاد بالضحية" و"تبني رواية الاحتلال". وتزعم الحركة أن الحديث عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" يشكل "تحريفاً صارخاً للواقع"، معتبرة أن "المحتل ليس له الحق في الدفاع عن نفسه لأنه المعتدي".
وترفض حماس أيضا الاتهام بأنها اختارت الحرب على إطلاق سراح الرهائن، وتقول إنها "قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار واتفاقية تبادل أسرى شاملة"، لكن "الاحتلال بقيادة نتنياهو رفضها وخربها عمدا لخدمة مصالحه السياسية". وخلص البيان إلى أن الحديث عن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار في حال أطلقت حماس سراح جميع الأسرى "يوضح حقيقة أن الاحتلال لم يكن جاداً في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار، ولم يلتزم بأي شروط بشكل حقيقي".
الإمارات تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات
قال مسؤول في البيت الأبيض إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتنفيذ إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى عشر سنوات. ويأتي هذا الالتزام الكبير عقب اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب، مما يمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأمريكي.
مصر تنفي مزاعم استعدادها نقل نصف مليون من غزة بشكل مؤقت إلى سيناء
قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الجمعة، إن "القاهرة تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة".
وأضافت في بيان أن "مصر تُكذّب تلك الادعاءات الباطلة، والتي تتنافى جذرياً وكليا مع موقفها الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين منها، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى
إسرائيل: وزير الداخلية يدعو الحكومة لاحترام حكم المحكمة العليا
في مواجهة غضب الائتلاف الحاكم بسبب قرار المحكمة العليا تجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أعلن وزير الداخلية موشيه أربيل أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لن تنتهك قرارات المحكمة". وفي رده على ذلك، قال وزير في الحكومة: "أعتقد أن الحكومة لن تحترم قرار المحكمة العليا، ونحن عازمون على إقالة رئيس جهاز الشاباك من منصبه".