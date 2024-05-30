التغطية متواصلة | دعوات عربية في بكين لوقف الحرب في غزة وتكثيف المساعدات غداة الإعلان عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا
ميدانيا، تتواصل المعارك لليوم الـ237 في ضوء تقدم الجيش الإسرائيلي الذي سيطر بالكامل على محور فيلادلفيا - المحوري في إمداد حماس بالوسائل القتالية من خلال شبكة أنفاق إلى سيناء الأمر الذي تنفيه مصر
افتتح صباح اليوم الخميس في بكين اجتماع لمنتدى التعاون بين الدول العربية والصين، تناول قضية الحرب في غزة وتحدث فيه عدد من الزعماء العرب.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جميع الأطراف في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم لإنهاء الحرب في غزة. وأضاف: "أطالبهم بالعمل بكل قوتهم على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة ودائمة إلى غزة، والتصدي لكل محاولات طرد الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم" وسط تشديده على حل الدولتين للوصول إلى السلام والاستقرار الدولي.
ودعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد: "هناك أهمية في الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولا بد من توفير الحماية لسكان قطاع غزة".
ميدانيا، تتواصل المعارك لليوم الـ237 في ضوء تقدم الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أمس عن احتلاله كامل محور فيلادلفيا وهو المحوري في إمداد حماس بالأسلحة والوسائل القتالية من خلال شبكة أنفاق توصل غزة مع سيناء الأمر الذي تنفيه مصر جملة وتفصيلا.
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صافرات الإنذار تدوي في البلدات الشمالية الحدودية مع لبنان خشية إطلاق طائرة مسيرة
رئيس الأركان يجري تقييمًا للوضع في موقع الهجوم بالدهس الذي تسبب بمقتل جنديين قرب نابلس
وصل رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي الليلة الماضية (الأربعاء) إلى الموقع الذي شهد عملية الهجوم بالسيارة التي دهست جنديين عن حاجز عورتا بالقرب من نابلس في الضفة الغربية، والذي راح ضحيته الرقيب إيليا هليل والرقيب دييغو شويشا هرساج وكلاهما مقاتلان في لواء كفير.
وأجرى رئيس الأركان تحقيقاً أولياً وتقييماً للوضع في الموقع مع قائد فرقة أيوش- الضفة الغربية المقدم ياكي دولف وقائد لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) المقدم شمعون سيسو وممثلي الشاباك وقادة الشرطة وغيرهم.
ووصل قائد القيادة المركزية الجنرال يهودا فوكس صباح اليوم (الخميس) إلى مكان الهجوم وأجرى تقييما للوضع مع القادة والمقاتلين العاملين في المنطقة.
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