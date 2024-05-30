افتتح صباح اليوم الخميس في بكين اجتماع لمنتدى التعاون بين الدول العربية والصين، تناول قضية الحرب في غزة وتحدث فيه عدد من الزعماء العرب.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جميع الأطراف في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم لإنهاء الحرب في غزة. وأضاف: "أطالبهم بالعمل بكل قوتهم على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة ودائمة إلى غزة، والتصدي لكل محاولات طرد الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم" وسط تشديده على حل الدولتين للوصول إلى السلام والاستقرار الدولي.

ودعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد: "هناك أهمية في الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولا بد من توفير الحماية لسكان قطاع غزة".

ميدانيا، تتواصل المعارك لليوم الـ237 في ضوء تقدم الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أمس عن احتلاله كامل محور فيلادلفيا وهو المحوري في إمداد حماس بالأسلحة والوسائل القتالية من خلال شبكة أنفاق توصل غزة مع سيناء الأمر الذي تنفيه مصر جملة وتفصيلا.

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