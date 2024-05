البادية 24 المعارضة: استهداف اسرائيلي طال تجمع شاحنات عسكرية بمحيط مدينة الفرقلس بريف حمص الشرقي أدى لإشتعال عدة شاحنات و إلحاق أضرار بها

https://twitter.com/i/web/status/1795923956551053726