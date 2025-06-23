اعتقال إسرائيلي حاول جمع معلومات عن شخصية مقربة من عائلة نتنياهو

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) عن اعتقال ديمتري كوهين، البالغ من العمر 28 عامًا، من سكان حيفا، الشهر الماضي للاشتباه بارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتجسس لصالح الإيرانيين من خلال جمع معلومات استخباراتية عن مواطنين إسرائيليين. وكان المشتبه به مُطالبًا بجمع معلومات عن امرأة مُقربة من عائلة نتنياهو. وفي نهاية تحقيق الشرطة، تقرر بيان ادعاء على أن يقدم لاحقا ضده لائحة اتهام.

كشف التحقيق أنه نفّذ مهامًا من خلال مُشغّليه، شملت مُتابعة مواطنين وتصوير بيئتهم المُعيشية. كما نقل صورًا لمنازل الأشخاص المُراقبين إلى مُشغّليه. وكشف التحقيق أيضًا أن ديمتري استخدم هاتفًا خاصًا بالعمليات للحفاظ على اتصال سري مع المُشغّل. مقابل تنفيذه للمهام الأمنية، حصل على أموال بالعملة المشفرة، حيث بلغت تكلفة كل مهمة حوالي 500 دولار، وقد تم تحويل آلاف الدولارات إلى جيبه حتى الآن.

بعد انتهاء تحقيق الشرطة، قُدّم اليوم بيان من النيابة العامة ضد كوهين، ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام في حيفا لائحة اتهام خطيرة ضد المشتبه به في الأيام المقبلة.