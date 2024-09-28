حزب الله ينعى الأمين العام للتنظيم حسن نصر الله

أكد حزب الله في بيان مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالضربة الجوية في الضاحية الجنوبية الجمعة ونعاده في بيان ظهر اليوم، هذا وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق اليوم أن الجيش اغتال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، وقتل معه في الغارة الجوية علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله وقادة آخرين في التنظيم خلال الغارة في الضاحية الجنوبية.

ووفقا للبيان نفذ سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي دقيق لقسم الاستخبارات وجهاز الأمن، ضربة للقيادة المركزية لحزب الله، الموجودة تحت الأرض تحت مبنى سكني في الضاحية الجنوبية.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن الضربة نفذت عندما انشغلت قيادة حزب الله بتنسيق أنشطتها ضد مواطني دولة إسرائيل.

زفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة عن تدمير منظومة الصواريخ شاطئ- بحر لحزب الله، والتي قال إنها تهدد مسارات الملاحة والتجارة الدولية والأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل. وفي العملية الليلية بقيادة سلاح الجو قال إنه نفذ هجمات دقيقة في الضاحية الجنوبية، بعد معلومات استخباراتية من الاستخبارات العسكرية وسلاح البحرية، تم مهاجمة ستة مخازن أسلحة شكلت ورشات تصنيع وتخزين الصواريخ تحت المباني السكنية- عشرات الصواريخ، الأسلحة الاستراتيجية التي هوجمت ودمرت.

والصواريخ المنتجة في إيران يوجد عدة أنواع: C704 وC802 والتي يمكن أن يصل مداها إلى 120 كيلومترا. وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضًا صاروخ قادر الذي يمكن أن يصل مداه إلى 200 كيلومتر. تعمل الوحدة السرية لحزب الله تحت إشراف فيلق القدس الإيراني وتتلقى الأوامر من أعلى مستويات حزب الله.