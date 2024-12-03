في إسرائيل، متشجعون من تصريحات ترامب ويدرسون إرسال وفد إلى القاهرة لدفع الصفقة

تدرس إسرائيل إمكانية إرسال وفد من فريق التفاوض إلى مصر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية الدفع لصفقة المختطفين. والحقيقة أن القرار يعتمد إلى حد كبير على الإجابات التي تم الحصول عليها من لقاءات الوسطاء مع كبار مسؤولي حماس الذين وصلوا إلى القاهرة.

ونذكر أيضًا أنهم في إسرائيل متشجعون بالرسالة الصارمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بمطلب إطلاق سراح المختطفين حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون ثاني.

وكما ذكرنا، نشر الرئيس المنتخب دونالد ترامب الليلة الماضية منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي تروث هدد فيه بأنه "إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين حتى تنصيبي - فستكون هناك عواقب من الجحيم في الشرق الأوسط".

وأضاف "الجميع يتحدث عن الرهائن المحتجزين بطريقة عنيفة وغير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع، في الشرق الأوسط - لكن الأمر كله مجرد كلام وليس أفعال. يرجى الاستماع إلى هذه الحقيقة - إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير/كانون ثاني 2025، التاريخ الذي سأدخل فيه وأنا فخور بمنصبي كرئيس للولايات المتحدة، الشرق الأوسط سيدفع الثمن غاليا".

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في غضون ذلك، نشرنا هذا الأسبوع الموقف المبدأي في محادثات التفاوض من وجهة نظر إسرائيل، والذي بموجبه سيكون هذا هو اقتراح الوساطة النهائي الذي قدمته إدارة بايدن في 16 أغسطس/أب. ووفقا للاقتراح المطروح، سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، سيتم خلالها إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وسيتم استئناف المفاوضات بشأن شرط وقف دائم لإطلاق النار.

وكجزء من الاقتراح أيضًا، سيخفض الجيش الإسرائيلي وجوده بشكل كبير في محور فيلادلفيا، لكنه لن ينسحب منه بالكامل، كما أكد مسؤول إسرائيلي بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق نار دائم سيتم تأجيل مناقشته إلى المرحلة الثانية من الصفقة.