الجيش الإسرائيلي يواصل قصف رفح ومناطق أخرى في غزة وسط دعوات مصرية لهدنة |تغطية متواصلة
مصر تحث حماس وإسرائيل على المرونة لتحقيق هدنة سريعة، ونتنياهو يأمل في تجاوز الخلافات مع الولايات المتحدة
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، مستهدفًا مدينة رفح جنوب القطاع ومناطق أخرى، وسط الحرب المستمرة التي دخلت يومها الـ217. انفجارات عنيفة هزت رفح نتيجة نسف الجيش الإسرائيلي لمنازل شرقي المدينة، بينما سقط قتلى وجرحى في قصف استهدف منزلًا وسط غزة.
كما أصيب عدد من الأشخاص في مخيم النصيرات وسط القطاع جراء قصف استهدف مستودعًا ومحلات تجارية وأراضي زراعية قريبة من مفترق شارع الدعوة.
في السياق الدبلوماسي، دعت مصر، من خلال وزارة الخارجية، إسرائيل وحماس إلى إظهار المرونة للتوصل إلى هدنة "في أسرع وقت". وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، شدد شكري على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.
على صعيد متصل، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في تجاوز الخلافات مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد قرار الأخير منع إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل. نتنياهو أكد في مقابلة تلفزيونية على قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات السابقة والتعاون لحماية إسرائيل.
من جهته، يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لتقديم تقرير إلى الكونغرس الأميركي بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن إسرائيل لم تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية، حسب تقرير أكسيوس نقلًا عن مسؤولين.
استطلاع جديد يظهر تغيرات في الخريطة السياسية الإسرائيلية قبل الانتخابات: "معسكر الدولة" يتصدر بـ32 مقعدًا
كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة "معاريف" ونشر اليوم (الجمعة)، عن تحولات ملحوظة في الساحة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات المقبلة، حيث يظهر "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس في مقدمة الأحزاب بحصوله على 32 مقعدًا، مسجلاً زيادة مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش اليوم منح فلسطين صلاحيات دولة عضو
من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) الساعة الخامسة مساءً لمناقشة طلب فلسطين الحصول على صلاحيات كدولة عضو. الجلسة، التي ستعقد في نيويورك، من المتوقع أن تشهد التصويت على القرار بحلول الساعة السادسة مساءً، حيث يتوقع المراقبون تأييدًا واسعًا يصل إلى 140 دولة.
وزير الدفاع الألماني: برلين قد تحذو حذو واشنطن بشأن إرسال أسلحة لإسرائيل إذا نفذت عملية واسعة في رفح
توترات متصاعدة: نتنياهو يؤكد على العلاقة المتينة مع بايدن رغم الخلافات حول شحنات الأسلحة
في خضم التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول تعليق شحنات الأسلحة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قوة العلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رغم الخلافات الأخيرة. في مقابلة تلفزيونية مع قناة ميريت بلس، أعرب نتنياهو عن ثقته في إمكانية تجاوز الخلافات الحالية، مشيرًا إلى علاقته الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا مع بايدن.
مصر تدعو حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" من أجل التوصل إلى هدنة