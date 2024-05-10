الجيش الإسرائيلي يواصل قصف رفح ومناطق أخرى في غزة وسط دعوات مصرية لهدنة |تغطية متواصلة

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، مستهدفًا مدينة رفح جنوب القطاع ومناطق أخرى، وسط الحرب المستمرة التي دخلت يومها الـ217. انفجارات عنيفة هزت رفح نتيجة نسف الجيش الإسرائيلي لمنازل شرقي المدينة، بينما سقط قتلى وجرحى في قصف استهدف منزلًا وسط غزة.

كما أصيب عدد من الأشخاص في مخيم النصيرات وسط القطاع جراء قصف استهدف مستودعًا ومحلات تجارية وأراضي زراعية قريبة من مفترق شارع الدعوة.

في السياق الدبلوماسي، دعت مصر، من خلال وزارة الخارجية، إسرائيل وحماس إلى إظهار المرونة للتوصل إلى هدنة "في أسرع وقت". وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، شدد شكري على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

على صعيد متصل، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في تجاوز الخلافات مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد قرار الأخير منع إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل. نتنياهو أكد في مقابلة تلفزيونية على قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات السابقة والتعاون لحماية إسرائيل.

من جهته، يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لتقديم تقرير إلى الكونغرس الأميركي بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن إسرائيل لم تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية، حسب تقرير أكسيوس نقلًا عن مسؤولين.