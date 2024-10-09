تقرير: "تأخر رد السنوار - أدى إلى تضييع فرص لإبرام صفقة مختطفين"

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اللندنية، صباح اليوم (الأربعاء)، عن مصادر مطلعة على حركة حماس، أن زعيم الحركة يحيى السنوار نقل رسالة قبل أيام إلى بعض الوسطاء، عبر قيادة الحركة.

وبحسب التقرير، أكد تمسكه بالاتفاق السابق الذي "يقضي بانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، والتزامها بإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار عنه، وعودة النازحين دون مضايقات، وعقد صفقة تبادل أسرى "كبيرة".

كما تشير "الشرق الأوسط" إلى أن مصادر من حماس اقتبست خلال التقرير وقالت إن "السنوار على علم دائم بما يحدث داخل الحركة وخارجها، حتى لو تأخرت القرارات والرسائل". وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، إن "تأخر تلقي الإجابات أدى إلى ضياع ثلاث فرص على الأقل للتوصل إلى اتفاق نهائي".