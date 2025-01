جميع التحديثات | سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من جنوب قطاع غزة

القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM): هاجمنا منشأتين للتخزين تحت الأرض للأسلحة التقليدية المتقدمة التابعة للحوثيين. واستخدمت هذه المرافق لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وتأتي هذه الضربات في إطار جهود القيادة المركزية الأميركية لإحباط محاولات الحوثيين المدعومين من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

https://x.com/i/web/status/1876956279127597185