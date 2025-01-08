جميع التحديثات | سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من جنوب قطاع غزة
فندت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تقارير عربية بأن حماس ستسلم قائمة المختطفين مقابل وقف إطلاق النار • الجيش الإسرائيلي يهاجم خلية شمال الضفة الغربية - الفلسطينيون: نشاط لقوات إسرائيلية بالقرب من رام الله
اليوم الـ 460 للحرب: في غزة، الليلة (الأربعاء)، قيل إن ثمانية فلسطينيين قتلوا في عدة هجمات في أنحاء القطاع. وفي الضفة الغربية أفادت التقارير بأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بنشاط في بلدة ترمسعيا القريبة من رام الله وفي عدة قرى أخرى. ونفى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام العربية بأن حماس ستسلم قائمة المختطفين مقابل هدنة لمدة أسبوع.
مواطنون إسرائيليون يتحدثون عن اعتراض طريق قذيفة في بلدة سديروت على الحدود الشمالية لقطاع غزة؛ والجيش الإسرائيلي يقول: إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف خاطئ
أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في طولكرم في الضفة الغربية
القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM): هاجمنا منشأتين للتخزين تحت الأرض للأسلحة التقليدية المتقدمة التابعة للحوثيين. واستخدمت هذه المرافق لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وتأتي هذه الضربات في إطار جهود القيادة المركزية الأميركية لإحباط محاولات الحوثيين المدعومين من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.
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تقرير في وسائل إعلام سورية: أحمد الشرع (أبومحمد الجولاني) التقى وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في القصر الجمهوري بدمشق
قناة الحوثيين التلفزيونية: الهجوم الأميركي البريطاني في منطقة "الجربان" بمديرية صنعاء تضمن هجومين
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نرى تهديدات من إيران في الضفة الغربية
تقارير في اليمن: الولايات المتحدة وبريطانيا هاجمتا أهدافاً لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة صنعاء وفي محافظة عمران شمال غرب البلاد
الجيش الإسرائيلي حول صافرات الإنذار في كرم أبوسالم: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من جنوب قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة: كرم أبوسالم
الجيش الإسرائيلي: مروحية قتالية هاجمت مجمعا تواجد بداخله عناصر حماسفي جباليا. هذا المجمع كان يُستخدم سابقًا كمدرسة، وقبل مهاجمته، اتخذت خطوات لتقليل الأضرار بالمدنيين
الجيش الإسرائيلي: تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة تحتوي على أكثر من 200 قذيفة هاون ومنصات صواريخ مُعبّأة، سترات وقاذفة مخبأة في الأرض في اليوم الأخير في جنوب لبنان. مقاتلو طاقم اللواء القتالي “300” العامل في المنطقة عثروا على شاحنة تحمل ثلاث راجمات صواريخ متوسطة المدى مخبأة في منطقة جبلية وصادروا الشاحنة
https://x.com/i/web/status/1876919918165192757
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وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، أوامر بمصادرة وهدم منزل جمال أبو هنية، الفلسطيني الذي نفذ عملية قتل بها الإسرائيلي أمنون مختار في قلقيلية، ومنزل ضيف الله منفذ عملية الدهس مفترق غفعات اساف الذي قتل المجند الإسرائيلي جيري غدعون حنغهل.
https://x.com/i/web/status/1876916896416596256
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نفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية ما تردد عن هدنة مقابل تسليم حماس قائمة باسماء الإسرائيليين المختطفين لديها، وابدت الحركة استعدادها لاطلاق سراحهم في الدفعة الاولى: "ما ورد في وسائل الإعلام العربية من أنباء عن هدنة لمدة أسبوع في الحرب مقابل قائمة بأسماء المختطفين" هو كذب كامل وجزء آخر من الحرب النفسية التي تحاول حماس فرضها على عائلات المختطفين ومواطني إسرائيل"، وفق بيان رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وطالبت شارون إيشل، والدة المجندة الإسرائيلية روني التي قتلت في الموقع العسكري ناحل عوز، بإقامة لجنة تحقيق رسمية، في أحداث السابع من اكتوبر. وقالت خلال كلمة القتها في لجنة المالية البرلمانية في الكنيست:" نحن بحاجة لمعرفة ما الذي حدث، نحن بحاجة إلى الحقيقة. نحن بحاجة لنعرف كيف نُحسّن أنفسنا، والطريقة الوحيدة التي بامكاننا ان نفعل بذلك بها، هي طريقة لجنة التحقيق الرسمية، التي ينبغي ان تحقق مع الجميع". واضافت:" لا يهمنا الامور السياسية والشخصية، نحن نريد ان يتم التحقيق مع كل المسؤولين في العقد الاخير".
الجيش الإسرائيلي: طائرة هاجمت خلية فلسطينية مسلحة في شمال الضفة الغربية
تقرير: القوات الأمنية الإسرائيلية تنشط في قرية صرة قرب نابلس وفي بلدة سعير شرق الخليل
تقرير في غزة: ثلاثة قتلى جراء قصف على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة