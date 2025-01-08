جميع التحديثات | سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من جنوب قطاع غزة

نفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية ما تردد عن هدنة مقابل تسليم حماس قائمة باسماء الإسرائيليين المختطفين لديها، وابدت الحركة استعدادها لاطلاق سراحهم في الدفعة الاولى: "ما ورد في وسائل الإعلام العربية من أنباء عن هدنة لمدة أسبوع في الحرب مقابل قائمة بأسماء المختطفين" هو كذب كامل وجزء آخر من الحرب النفسية التي تحاول حماس فرضها على عائلات المختطفين ومواطني إسرائيل"، وفق بيان رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت شارون إيشل، والدة المجندة الإسرائيلية روني التي قتلت في الموقع العسكري ناحل عوز، بإقامة لجنة تحقيق رسمية، في أحداث السابع من اكتوبر. وقالت خلال كلمة القتها في لجنة المالية البرلمانية في الكنيست:" نحن بحاجة لمعرفة ما الذي حدث، نحن بحاجة إلى الحقيقة. نحن بحاجة لنعرف كيف نُحسّن أنفسنا، والطريقة الوحيدة التي بامكاننا ان نفعل بذلك بها، هي طريقة لجنة التحقيق الرسمية، التي ينبغي ان تحقق مع الجميع". واضافت:" لا يهمنا الامور السياسية والشخصية، نحن نريد ان يتم التحقيق مع كل المسؤولين في العقد الاخير".