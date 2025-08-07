"شخصيات مثقفة وأكاديمية دعت حماس مؤخرا لعقد اجتماع والقبول بأي مقترح لوقف إطلاق النار"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية اجتماع الكابنيت الإسرائيلي بخصوص الحرب في غزة ، والمخاوف التي يشعر بها أهالي غزة، أكد الصحافي من غزة ضياء حسن "هناك مخاوف لدى السكان من الاجتماع" لافتا الى أن "شخصيات مثقفة وأكاديمية لها نشاطات سياسية دعت حماس لعقد اجتماع والقبول بأي مقترح لوقف إطلاق نار. لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات حسن خلال مشاركته ببرنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال"هناك ترقب شديد من قبل السكان لما سيؤول اليه اجتماع الكابينيت الليلة، الحديث يدور عن خيارات معدومة بالنسبة للسكان،في ظل عدم الاهتمام بهم".. وأشار الى" أن الفصائل الفلسطينية لا تجد سبيلا لترشيد حركة حماس ولا أخفي سرا بأن شخصيات مثقفة وأكاديمية لها نشاطات سياسية دعت الفصائل الفلسطينية التي لها علاقة بحماس للتحرك بجدية بالضغط على الحركة بقبول وقف إطلاق نار لمنع عملية مثل التي ستتم بحال وافق الكابينيت عليها".