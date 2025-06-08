التغطية متواصلة: غارة للجيش الإسرائيلي تستهدف مسلحا من حماس في جنوب سوريا وإعدام ميداني لعميل في غزة
منسق أعمال الحكومة نشر توثيقا لعملية إعدام مدني في قطاع غزة والجيش الأميركي يرش الفلفل على الغزيين في منطقة نتساريم وهم بانتظار المساعدات
اليوم الـ 611 من الحرب: نشر منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وغزة صباح اليوم (الأحد) تسجيلاُ توثيقيًا يُظهر إعدام رجل مدني في غزة على يد حماس. وإسرائيل تستعد لوقف "أسطول الحرية" المتجه إلى غزة، مع الناشطة غريتا ثونبرغ، في البحر. ووفقًا لتقرير فلسطيني، قام جنود أميركيون برش رذاذ الفلفل باتجاه عدد من سكان غزة الذين حضروا إلى منطقة المساعدات في نتساريم.
حصل الجيش الإسرائيلي على وثائق أثناء عملياته في قطاع غزة، كشفت وفق زعمه عن أن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عمل بشكل مقصود على توجيه مئات الرسائل الكاذبة لوسائل الإعلام العالمية، باعتباره عنصرا في صفوف حماس. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن محمد صابر طافش يستغل منصبه لنشر معلومات كاذبة وغير مؤكدة لوسائل الإعلام الدولية، وينسب جرائم حرب زورًا إلى إسرائيل، ويقدم بيانات مشوهة.
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حماس في بيان: الحل السريع وهم ولا حل إلا بصفقة شاملة
أصدرت حماس بيانًا جاء فيه: "إن تصعيد إسرائيل في العملية العسكرية يدفع الأسرى إلى المجهول، ولا حل إلا بصفقة شاملة يرفضها نتنياهو. إن "النصر الكامل" الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس إلا وهمًا. إن الحرب التي أرادها نتنياهو بلا نهاية أصبحت عبئًا يوميًا، وستكون هذه نهايته السياسية والشخصية بعد أن يتلاشى وهم الحل السريع".
من المتوقع أن يتم اعتراض مسار "أسطول الحرية" التابع لغريتا ثونبرغ قبل وصوله إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية، وقبل وصوله إلى ساحل غزة، وفقًا لمسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS. وأعلن ناشطون على متن السفينة أنهم سيبثون عملية الاعتقال مباشرةً للعالم.