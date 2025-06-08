التغطية متواصلة: غارة للجيش الإسرائيلي تستهدف مسلحا من حماس في جنوب سوريا وإعدام ميداني لعميل في غزة

حماس في بيان: الحل السريع وهم ولا حل إلا بصفقة شاملة

أصدرت حماس بيانًا جاء فيه: "إن تصعيد إسرائيل في العملية العسكرية يدفع الأسرى إلى المجهول، ولا حل إلا بصفقة شاملة يرفضها نتنياهو. إن "النصر الكامل" الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس إلا وهمًا. إن الحرب التي أرادها نتنياهو بلا نهاية أصبحت عبئًا يوميًا، وستكون هذه نهايته السياسية والشخصية بعد أن يتلاشى وهم الحل السريع".