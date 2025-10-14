مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: "سيتم نقل أربعة جثامين مختطفين هذا المساء"؛ استعداد لجولة أخرى غداً

في إسرائيل أُكّد مساء اليوم (الثلاثاء) أنه من المتوقع تنفيذ دفعة إفراج إضافية لجثامين المختطفين الليلة، وذلك في أعقاب معلومات أولية تم تلقيها بهذا الشأن. وقال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS إن الحديث يدور عن أربعة توابيت لمختطفين قتلى. ولاحقًا تبيّن أن هناك استعدادًا لدفعة إضافية غدًا.

لم يتم حتى الآن الحصول على تأكيد رسمي من حماس حول الموضوع. في القناة القطرية "العربي" أُفيد في وقت سابق نقلا عن مصادر أن حماس ستسلم بالفعل جثثا إضافية من الأسرى القتلى خلال الليل.

أُعيدت مساء أمس جثامين أربعة مختطفين من قطاع غزة - وبعد التعرف عليهم تبيّن أنهم جاي إيلوز، بيبين جوشي، يوسي شرعافي، ومختطف رابع. هؤلاء هم أربعة جثامين فقط من بين 28 يتم احتجازهم حتى الآن في قطاع غزة. في مقر عائلات المختطفين طالبوا بوقف فوري لتنفيذ الاتفاق حتى الإفراج الكامل والنهائي عن جميع الجثامين، إذ اعتبروا ذلك خرقاً للاتفاق من قبل حماس.

في حماس يقول أن هناك صعوبة كبيرة في العثور على الجثامين، على الرغم من أنه بحسب التقديرات في إسرائيل كان بمقدور التنظيم إعادة المزيد منها يوم أمس. من المتوقع أن تنضم قوة دولية إلى الجهود المبذولة للعثور على جميع الجثث وإعادتها إلى إسرائيل قريباً.

أمس، بعد 738 يومًا في أسر حماس، تم الإفراج عن جميع العشرين مختطف الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة – وتوحدوا مع عائلاتهم في إسرائيل.