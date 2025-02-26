تغطية متواصلة|| إسرائيل ستستلم أربعة جثامين لمختطفين إسرائيليين في غزة الليلة
قمة قريبة ستناقش خطة الإدارة الأمريكية لمستقبل غزة ، كما أفادت الأنباء أنه سيتم الإفراج الليلة عن جثامين المختطفين الإسرائيليين
اليوم 509 من الحرب: بعد أيام من أزمة بين إسرائيل وحماس حول الإفراج عن جثامين أربعة مختطفين إسرائيليين في غزة، بعد تأجيل إسرائيل الإفراج عن 600 من السجناء الأمنيين الفلسطينيين في إطار صفقة التبادل، حصلت انفراجة وافيد أنه سيتم تسليم الجثامين اليوم وبنفس سيتم الإفراج عن السجناء الأمنيين. كما جرت اليوم جنازة أبناء عائلة بيباس، الطفلين كفير وأرئيل وامهما شيري، والذين قتلوا وهم في الأسر. في حين أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أن قمة ستعقد قريبا مع مطوري عقارات ومخططين من الشرق الأوسط لمناقشة خطة الإدارة الأمريكية لمستقبل غزة.
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ترامب: "المرحلة الثانية بدأت. تلقينا أخبارا سيئة اليوم. وضع محزن للغاية. كنا نعلم أن الموتى سيصلون، مقارنة بالأشخاص الذين عادوا أحياء - ولكن في مرحلة ما سيقول شخص ما إنه يجب القيام بشيء حيال ذلك".
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: "الحركة استجابت لطلب الوسطاء بشأن تبادل جثامين المختطفين الإسرائيليين بـ "آليات جديدة" تضمن التزام الاحتلال بتنفيذ العملية بشكل كامل، حماس تريد ضمان إطلاق سراح أسرى شعبنا من السجون، وهذه هي الأولوية القصوى للحركة في عملية التبادل - خلال ساعات قليلة سنشهد أحد إنجازات الشعب الفلسطيني في الحرب، حيث سيتم إطلاق أكبر مجموعة من الأسرى حتى الآن في إطار الاتفاق"
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