اليوم 509 من الحرب: بعد أيام من أزمة بين إسرائيل وحماس حول الإفراج عن جثامين أربعة مختطفين إسرائيليين في غزة، بعد تأجيل إسرائيل الإفراج عن 600 من السجناء الأمنيين الفلسطينيين في إطار صفقة التبادل، حصلت انفراجة وافيد أنه سيتم تسليم الجثامين اليوم وبنفس سيتم الإفراج عن السجناء الأمنيين. كما جرت اليوم جنازة أبناء عائلة بيباس، الطفلين كفير وأرئيل وامهما شيري، والذين قتلوا وهم في الأسر. في حين أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أن قمة ستعقد قريبا مع مطوري عقارات ومخططين من الشرق الأوسط لمناقشة خطة الإدارة الأمريكية لمستقبل غزة.

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