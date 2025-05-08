إدارة ترامب تسعى لدفع مبادرة لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة - بمساعدة الدول العربية

كشفت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة لـi24NEWS، اليوم الأربعاء، أن محادثات سرية أجرتها إدارة ترامب مع دول عربية في الأيام الأخيرة، تناولت الدفع لمبادرة لتوزيع مساعدات إنسانية على قطاع غزة.

وبحسب دبلوماسيين، فإنه لم يتضح بعد من هي الدول العربية التي ستكون شريكة في هذه الخطوة إذا تمت، لكن المفاوضات مستمرة.

وفي الوقت نفسه، وبحسب المصادر ذاتها تجري إسرائيل - من خلال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق - محادثات حول هذه القضية مع دول عربية أيضًا. ومن بين القضايا التي أثيرت في المحادثات: إنشاء آلية إدارة مدنية لقطاع غزة تعمل في المنطقة وتكون مسؤولة عن إدارة الحياة اليومية للسكان، منفصلة عن سلطة حماس.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، والضغوط الدولية على الولايات المتحدة والمنطقة لإيجاد حلول طويلة الأمد، والجهود المبذولة لصياغة تسوية مدنية تمنع انهيار النظام المدني في القطاع.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول في وقت سابق من هذا الأسبوع الوضع الإنساني في غزة، على خلفية الفشل في إدخال المساعدات إلى القطاع. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستساعد "شعب غزة في الحصول على الغذاء، إنهم يتضورون جوعاً"، مشيراً إلى أن "الكثير من الناس يجعلون الأمر صعباً".