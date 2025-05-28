مصادر خاصة : "انفراجة وشيكة في المفاوضات بعد مباحثات متقدمة جدا بين إسرائيل وحماس"

كشف الصحافي من غزة ضياء حسن أن "انفراجة وشيكة في المفاوضات حول وقف إطلاق النار، بعد مباحثات جدية ومكثفة ومتقدمة بين إسرائيل وحماس" وتابع "نحن أمام ملامح اتفاق سيكون قريبا" ، لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو المرفق.

جاءت تصريحات حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي، وقال مضيفا إنه :"تدور مفاوضات ساخنة وجدية أكثر من كل مرة، وفقا لما فهمناه من مصادرنا المطلعة جدا، الحديث عن مفاوضات هامة وتقدم جاد واختراق قد يحدث بأي لحظة لإعلان اتفاق، حماس قدمت موافقة واضحة للوسطاء بشارة بحبح وبشار المصري"

وقال إن الاتفاق الذي يجري الحديث عنه :"الصيغة العامة التي قدمها ويتكوف بإطلاق نصف سراح الأسرى، لكن الخلاف هنا هو إن كان سيتم الإفراج باليوم الأول واليوم الأخير عن عشرة أو خمسة أسرى ،هناك محاولات لحل الأزمة حاليا، قضية ضمان إنهاء الحرب، حماس حصلت عليها بشكل واضح بضمانة الوسطاء بشارة بحبح وبشار المصري وشخصية ثالثة ، وأيضا باتصال بين ويتكوف وخليل الحية رئيس فريق التفاوض مع حماس، جاءت تأكيدات بأن تكون مرحلة ثالثة على أساس أن يكون هناك إنهاء للحرب، سيكون انسحابا إسرائيليا تدريجيا، وليس مباشرا"

وتابع :"نحن أمام ملامح اتفاق سيكون قريبا ، نتحدث في البداية عن 60 الى 70 يوما لوقف إطلاق نار، خلال الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية، وذلك وفقا لمصادرنا" وأضاف :"نحن أمام تحرك وتواصل جدي حتى هذه اللحظة وهو مستمر رغم الإعلان الإسرائيلي السلبي، المصادر أكدت لي أن المحادثات متقدمة جدا، والأمر مرتبط حاليا بالموقف الإسرائيلي"

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