ترامب: "المفاوضات جارية مع حماس، وطالبت بالإفراج عن جميع المختطفين"

تطرق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال الليل (بين الجمعة والسبت) لاحتجاج عائلات المخطوفين، وكشف أنه في هذه الأيام تجري مفاوضات مع حماس. وقال: "لقد أطلقنا سراح معظم أبنائنا"، وأضاف: "نحن نجري مفاوضات طويلة مع حماس، قلت لهم - أطلقوا سراح الجميع، وإذا لم تفعلوا، فسيكون الوضع قبيحاً. هذه هي وجهة نظري".

"38 من المختطفين، أشخاص شباب ومدهشون، ماتوا"، أضاف، "ولديكم 20 آخرين، أعتقد أن بعضهم ماتوا مؤخرًا لكن آمل أن أكون مخطئًا". وذكر الاحتجاجات التي تنظمها عائلات المختطفين، وقال: "هذه الاحتجاجات تضع إسرائيل في وضع معقد، لأنه من الصعب إدارة حرب عندما يريد الناس عودة المختطفين أحياء، لذلك هذا أمر محزن جدًا".

المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين، آدم بوهلر، أضاف: "منذ بدء ولايتك، أعدت 72 مختطفا. إذا قارنا ذلك بالرئيس جو بايدن - هو أعاد 20 فقط، إذًا هو 20 أقل". وأكد ترامب ردًا على ذلك: "ولم ندفع أي شيء أيضًا".

في سياق حديثه، وقّع ترامب على أمر يسمح بفرض عقوبات على دول اختطفت أمريكيين – بنفس المستوى الذي يُفرض على التنظيمات المصنفة إرهابية.

كما هو معلوم، هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها رئيس الولايات المتحدة إلى عدد المختطفين الأحياء ويعرض معلومات وبيانات تختلف عن تلك التي تعرضها إسرائيل. في نهاية شهر أغسطس\آب ذكر الموضوع عدة مرات وأثار ضجة. قال حينها: "يبدو أن عدد الأحياء من (المختطفين) أقل بقليل من 20. أعتقد أن واحداً أو اثنين منهم ربما لم يعودوا معنا وتوفوا". في إسرائيل أوضحوا رغم التصريحات: "حسب المعلومات التي بحوزتنا - هناك 20 مختطفاً بين الأحياء".

قبل عدة أيام، قال ترامب: "هناك الآن 20 مختطفا، لكن من المؤكد أن العدد أقل لأن بعضهم ربما لم يعودوا معنا". وأضاف في حديث مع صحفيين في البيت الأبيض: "أنا أخرجت معظم المختطفين من غزة، لولاي لكان جميعهم قد ماتوا. إنهم يأتون إليّ ويشكرونني على ذلك"، أضاف الرئيس. قلت إنه عندما يصل عدد مختطفي حماس إلى 20، لن يبرموا المزيد من الصفقات، ثم نشرت بيانًا وقلت إنه يجب ضربهم. هذا ابتزاز ويجب أن ينتهي".