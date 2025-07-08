مسؤول في الجيش الإسرائيلي لرويترز: "قواعد عسكرية أصيبت هجوم إيراني"

قد يعجبك أيضًا -

صرح مسؤول في الجيش الإسرائيلي لوكالة رويترز اليوم (الثلاثاء) بأن الهجمات الإيرانية على إسرائيل الشهر الماضي أصابت عدة قواعد عسكرية. ووفقًا للتقرير، يُعد هذا أول اعتراف علني بتعرض مواقع عسكرية لهجوم بالفعل.

قال المسؤول العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن عدداً قليلاً جداً من القواعد العسكرية تضرر، وإنها لا تزال تعمل. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، بما في ذلك تحديد المواقع المستهدفة في الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية.

في وقت سابق من اليوم، نشرنا لأول مرة على i24NEWS أنه لتسريع عملية تجديد المباني التي دُمّرت جراء الهجمات الإيرانية، ستُلزم الدولة أيضًا بهدم المباني المجاورة غير المتضررة إذا لزم الأمر.

ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست مخطط إعادة إعمار المباني المتضررة جراء الحرب مع إيران. ووفقًا للتقديرات، يشمل هذا حوالي 3000 شقة - أكثر من 30 مبنى. ستمنح الدولة المستأجرين مهلة زمنية لتنظيم عملية التجديد الحضري (الإخلاء والبناء) بشكل مستقل - على الأرجح فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا. في حال عدم نجاحهم، ستُجبر الدولة المستأجرين على التجديد الحضري.