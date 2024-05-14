مسؤول أميركي ينتقد خطاب إسرائيل حول "النصر المطلق": "نحن لا نعتقد أن ذلك ممكن"

قال نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل أمس (الاثنين)، في كلمة ألقاها في قمة شباب الناتو في ميامي، إن الولايات المتحدة "تتصارع" مع معنى نظرية الانتصار في غزة، وفق النشر في معريف، الثلاثاء.

وقال نائب الرئيس: "في بعض الأحيان عندما نستمع بعناية إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون بشكل أساسي عن فكرة تحقيق نصر كاسح في ساحة المعركة، نصر كامل". "لكنني لا أعتقد أننا نؤمن بأن ذلك محتمل أو ممكن".

تبعا لذلك أوضح المسؤول الأميركي أن "العديد من الدول تريد رؤية حل سياسي، على نحو يضمن احترام حقوق الفلسطينيين بشكل أكبر. وبرأيي لم تكن الأمور صعبة كما هي عليه الآن. لكنني أعتقد أن الالتزام لا يزال موجودًا".

في المقابل يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن ووراءهما حكومة اليمين الكامل على التمسك وترديد خطاب الحرب حتى النصر وتفكيك حماس وإعادة الرهائن. وفي مقابلة أجراها معه مؤخرا الصحفي دان سينور على برنامج "كول مي باك" كرر نتنياهو موقفه بأن الحرب يمكن أن تنتهي على الفور إذا ألقت حماس أسلحتها وأطلقت سراح الرهائن.

IDF Spokesperson

ميدانياـ جدد الجيش الإسرائيلي انتشاره في قطاع غزة حيث تدور معارك في عدة بؤر ساخنة منها بيت لاهيا وجباليا وشرق رفح وسط تقديرات أميركية بأن إسرائيل لديها ما يكفي من القوات بالقرب من رفح لتنفيذ غزو واسع النطاق تقابلها تقارير أخرى تفيد بأن مصر تنوي تخفيض علاقاتها مع إسرائيل في ضوء التصعيد الحاصل في قطاع غزة على نحو يصطدم مع "الأمن القومي لمصر".