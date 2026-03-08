مقتل جنديين إسرائيليين جراء إصابتهما بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان

سمح بالنشر اليوم (الأحد) عن مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان الليلة جراء إصابة جرافة D-9 بصاروخ مضاد للدروع، أحدهما الجندي ماهر خطار (38 عاما) من مجدل شمس.

وفقًا للتفاصيل، خلال الليل علقت قوة هندسة من كتيبة 601 كانت تستقل ناقلة جند مدرعة من نوع "فوما" في منطقة الجليل الأعلى، إلى المكان تم استدعاء قوة إنقاذ مزودة بجرافتين من نوع D-9 وبدأوا بعمليات إنقاذ للمركبة.

تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو إحدى الآليات التي عملت في المكان، وأصاب اثنين من الجنود بجروح حرجة، حيث تم إجلاؤهم بمروحية إلى المستشفى لكن وفاتهم أُعلنت بعد عدة دقائق. ويجري التحقيق في احتمال أن قذيفة هاون أصابت خزان الوقود للـ D-9.

هذه هي الحادثة الرابعة لإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة - الأمر الذي تسبب بأضرار وإصابات. يوم الجمعة الماضي، أُصيب جنديان بجروح خطيرة ومتوسطة نتيجة إطلاق الصاروخ باتجاه القوات في منطقة الجليل الغربي جنوب لبنان.