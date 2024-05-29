السيناتور غراهام يعد نتنياهو بمحاسبة محكمة الجنايات الدولية ويؤكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل

استقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في مكتبه بالقدس السناتور ليندسي غراهام الذي حضر في زيارة هي الخامسة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب غداة هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وشكر رئيس الوزراء السيناتور جراهام على زيارته التضامنية واصفاً إياه بـ "الصديق الحقيقي لإسرائيل والشعب اليهودي".

وأثنى نتنياهو على السيناتور لدعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وموقفه الثابت كذلك ضد الاتهامات الفاضحة ضد إسرائيل من قبل المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

Haim Tzach / L.A.M

من جانبه، قال السيناتور جراهام لرئيس الوزراء: "هذه واحدة من أصعب الأوقات التي مرت بها إسرائيل منذ تأسيسها. هناك الكثير من المشاكل والتحديات، ولكن مشكلة واحدة لن تقلقوا بشأنها أبدًا هي أمريكا.

وأؤكد لكم أننا سنبذل كل ما في وسعنا لمحاسبة محكمة الجنايات الدولية عن هذه الفضيحة ضد مواطني إسرائيل".

وتابع السيناتور الأميركي يقول: "محكمة العدل الدولية - أنتم نكتة. كبير قضاة محكمة العدل الدولية معادٍ للسامية بشكل واضح.

حضر اللقاء وزير الشؤون الإستراتيجية والأمين العسكري والمستشار السياسي.

تواجه إسرائيل على الجبهة الدولية محاكمتان تدور إحداها في محكمة العدل الدولية بمزاعم ارتكاب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي نفس السياق طالب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية القاضي كريم خان الأسبوع المنصرم بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت مساويا بينهما وبين قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف اللذين اتهما بدورهما بالضلوع بجرائم إبادة بحق شعبيهما.

وفوق هذا وذاك، تكشفت مزاعم في تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس (الثلاثاء)، عن أن الحكومة الإسرائيلية، بالتعاون مع "الموساد"، تصرفت بطرق مختلفة من أجل التأثير وإحباط أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - وذلك لمنع التأكيد على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة والسلطة الفلسطينية.