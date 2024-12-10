مفاوضات صفقة المختطفين: تقريرعن تنازلات متبادلة بين حماس وإسرائيل

تتقدم محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المختطفين بهدوء خلف الكواليس، حسبما صرح وسطاء ومسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز هذا الصباح (الثلاثاء). وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب التقرير، فقد تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية مفادها أن حماس مستعدة لتقديم تنازلات بشأن بعض ، وأن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات بشأن شروط الانسحاب من القطاع.

في نوفمبر/تشرين الثاني، التقى ستيف فيتكوف، الذي سيكون مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، برئيس الوزراء القطري خليفة بن حمد آل ثاني في الدوحة لمناقشة المفاوضات. وفي اليوم التالي، التقى فيتكوف برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول كبير لم يكشف عنه، وغير مخول بالتحدث علناً، إنه منذ تلك الاجتماعات، تسارعت وتيرة المحادثات.

وقالت المصادر إنه على الرغم من أن إسرائيل تلقت معلومات تفيد بأن حماس مستعدة للتنازل عن بعض شروطها، فإنه ليس من الواضح أين كانت الخطوط الحمراء الجديدة للمنظمة وما إذا كانت كافية للوفاء بشروط إسرائيل. فضلاً عن ذلك فإن حماس ما زالت تطالب إسرائيل بالانسحاب في نهاية المطاف من غزة، ولكن زعماءها أصبحوا الآن على استعداد للتسامح مع الوجود الإسرائيلي الموسع في أجزاء من المحورين، نيتزريم وفيلادلفيا. وقال المسؤول الكبير في هذا الشأن إن إسرائيل تتنازل أيضًا بموضوع الانسحاب من غزة، دون تقديم تفاصيل.