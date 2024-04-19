تقرير: نحو ربع مليون فلسطيني غادروا رفح على وقع الأنباء عن هجوم وشيك

أفاد تقرير نشرته هيئة البث الرسمية الجمعة بأن ربع مليون فلسطيني غادروا رفح بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي قواته من القطاع واتجهوا إلى منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى في قطاع غزة جنوب خط وادي غزة في المنطقة الواقعة بين النصيرات وخان يونس.

وتأتي هذه الخطوة على ضوء الأنباء المتزايدة عن عملية برية في رفح قادمة لا محالة وفق الساسة في إسرائيل لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعتقد أنه بدون دخول رفح لن يكون ممكنا تحقيق النصر. مركزية رفح تأتي من موقعها الجغرافي المتاخم للحدود المصرية وعبرها تخرج الأنفاق إلى سيناء وعبرها أيضا يتم تهريب الأسلحة.

وجاء في التقرير أن إسرائيل ستؤمن في الأسبوعين المقبلين عشرة آلاف خيمة وتحضرها إلى المنطقة خارج رفح فضلا عن وجود 30 ألف خيمة إضافية قيد الشراء حاليًا سيتم إحضارها إلى المنطقة لاحقًا.

ولفت التقرير ايضا إلى ان الجيش الإسرائيلي كان يعتزم إرسال إعلانات هذا الأسبوع تدعو سكان رفح إلى المغادرة. ثم جاء قرار نتنياهو بتأجيل الخطوة في اللحظة الأخيرة، بعد تعرض البلاد لهجوم صاروخي غير مسبوق من إيران وقد رغب نتنياهو في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل فيما يتعلق بالهجوم الإيراني.