الطيران الإسرائيلي يقضي على القيادي في حماس عزمي أبو دقة في رفح

قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بتوجيه من تشكيل النار 215 بتصفية اثنين من القادة في المستوى التكتيكي لمنظمة حماس كانا يستعدان لمهاجمة القوات الإسرائيلية في منطقة رفح

i24NEWS
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الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، كما يظهر من جنوب إسرائيل، الجمعة، 17 مايو، 2024.
الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، كما يظهر من جنوب إسرائيل، الجمعة، 17 مايو، 2024.AP Photo/Tsafrir Abayov

قامت طائرات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من استخبارات جناح المخابرات وقيادة المنطقة الجنوبية، يوم أمس (السبت)، بقتل عزمي أبو دقة، وهو ناشط في منظمة حماس، وكان قيادياً في دائرة الإمداد في حركة حماس، وعمل على نقل أسلحة وأموال مخصصة للنشاطات العسكرية المحظورة في قطاع غزة.

وبحسب البيان فقد قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بتوجيه من تشكيل النار 215 بتصفية اثنين من القادة في المستوى التكتيكي لمنظمة حماس كانا يستعدان لمهاجمة القوات الإسرائيلية في منطقة رفح.

يتبع...

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