مصدر بالوفد المرافق لنتنياهو: وقف إطلاق النار مع حزب الله ليس على جدول الأعمال، وفكرة ممر آمن للسنوار دعمها نتنياهو

بحسب مصدر في الوفد المرافق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فإن مسألة وقف إطلاق النار في الشمال لم تطرح على الإطلاق في جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية (الأربعاء) ولم يتم طرح أي قرار للتصويت.

وقال المصدر: "لقد التزمنا وما زلنا ملتزمين بعودة السكان إلى منازلهم. هناك سبب لعدم ذهابنا إلى وقف إطلاق النار، نحن نواصل خطط الحرب بنفس الشدة. نحن مستمرون في القتال حتى يتمكن السكان من العودة. ولذلك فإن التهدئة غير واردة. إذا لم يفهم حزب الله الرسالة التي أرسلناها الأسبوع الماضي فسوف يفهمها بطريقة أخرى".

وفيما يتعلق بصفقة الرهائن مع حماس، قال المصدر إن "هناك اتصالات طوال الوقت. ولا يزال رئيس الموساد يجري الزيارات في محاولة دفع الاتصالات. ولا نعلم إن كان يحيي السنوار ليس على قيد الحياة. ، لكنه لا زال منقطعا، لقد مرت أسابيع، وإذا كان قد مات، فإننا نعتقد أنه قد يكون ذا أهمية بالنسبة للاتفاق. وفي الوقت الحالي، لا نتلقى أي إشارة من حماس".

وأضاف: "كانت هناك محاولة في الآونة الأخيرة لمناقشة قضايا أقل إشكالية مثل الإفراج عن السجناء الأمنيين، من أجل محاولة اصطياد موافقة حماس أو اهتمام منها، لكنها لا تستجيب لذلك أيضًا. وتوفير ممر آمن للسنوار هي فكرة طرحها جال هيرش ودفعت بدعم من رئيس الوزراء". أما بالنسبة للعلاقات مع الوسيطين مصر وقطر اللتين عبرتا مؤخرا عن غضبهما من تصرفات إسرائيل، فقال المصدر إنه "لم يتم حرق أي جسور مع الوسطاء والعلاقات مستمرة".

وفي غضون ذلك، ومع هبوط رئيس الحكومة الإسرائيلية في نيويورك: "خلال الرحلة أعطى الإذن بقتل قائد وحدة المسيرات. سياستنا واضحة، نحن مستمرون في ضرب حزب الله بكل ما أوتينا من قوة ولن نتوقف. حتى نحقق كافة أهدافنا".