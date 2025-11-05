معضلة قضية عناصر حماس المحاصرين في رفح : جثمان هدار جولدن داخل الانفاق التي يتواجدون بها

كشفت معلومات جديدة عن تطور جديد في قضية المسلحين المحاصرين داخل الأنفاق الواقعة ضمن "الخط الأصفر" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إذ تبيّن أن جثمان الجندي الإسرائيلي المختطف هدار غولدين موجود في إحدى تلك الأنفاق التي يتحصن بداخلها نحو 200 مسلح فلسطيني.

وتواجه إسرائيل في الأيام الأخيرة معضلة معقدة حول كيفية التعامل مع هؤلاء المسلحين المحاصرين، بين الرغبة في القضاء عليهم ومحاسبتهم، وبين الضغوط التي تمارسها الجهات الوسيطة الساعية للتوصل إلى تسوية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجمات نفذها المسلحون انطلاقًا من ما يُعرف بـ"جيب جنينة".

يعتمد المسلحون على شبكة أنفاق تحت الأرض، يخرجون منها فقط لإطلاق نيران القنص أو الصواريخ المضادة للدروع ضد قوات الجيش الإسرائيلي، ما يجعل التعامل معهم بالغ الصعوبة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في توصية رفعها للقيادة:"إذا أبدى المسلحون استعدادهم لتسليم جثمان هدار غولدين، يمكننا دراسة إمكانية إخراجهم من منطقة الخط الأصفر، بشرط أن يخرجوا دون أسلحة."