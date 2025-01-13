تقرير: حماس جندت آلاف الشبان ، وسنوار جديد في غزة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شقيق قائد حماس يحيى حماس محمد السنوار، في مركز جهود إنعاش حماس وبعد أن قتلت إسرائيل شقيقه، قرر مسؤولو الحركة الذين يتخذون من الدوحة مقر لهم إنشاء مركز قيادة جماعي بدلا من تعيين رئيس جديد، إلا أن مقاتلي حماس في غزة عصوا هذه الأوامر ويعملون بشكل مستقل تحت قيادة السنوار، جاء هذا وفقا لما أفاد به الوسطاء العرب المشاركون في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

لم يقض محمد وقتًا طويلًا في السجون الإسرائيلية، وهو مفهوم بصورة أقل قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وبحسب مصادر عربية، كان يعمل بشكل رئيسي خلف الكواليس، ولذا أطلق عليه لقب "الظل"، وقال مسؤول إسرائيلي كبير من القيادة الجنوبية التي تدير القتال في غزة: "إننا نعمل جاهدين للعثور عليه".

وتقول مصادر عربية إن إسرائيل أبلغتهم أن عدد المجندين الجدد في حماس، مع التركيز على شمال قطاع غزة، قد يصل إلى الآلاف.

وتقوم حماس بتجنيد المقاتلين الجدد مع وعود بتقديم المزيد من الغذاء والمساعدات والرعاية الطبية للشباب وأسرهم، بحسب مصادر عربية. وفي بعض الأحيان يتم تجنيد الشباب في الجنازات، حيث تتوجه حماس الى الشباب الذين لديهم مشاعر الانتقام.

المقاتلون الجدد، على الرغم من عدم خبرتهم، يشنون هجمات كر وفر كمقاتلين فرديين. ويستخدمون البنادق والأسلحة المضادة للدبابات التي تتطلب القليل من التدريب العسكري.