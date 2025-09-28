التعديلات التي تحاول الدول العربية إدخالها على خطة ترامب

خطة الرئيس ترامب المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب: أفاد تقرير بثته قناة العربي القطرية، بأن دول عربية تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة ويتكوف-كوشنير-بلير لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأفادت مصادر للقناة أن التعديلات التي اقترحتها الدول العربية تتضمن "مطالبة بانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة على مرحلتين، وإدارة فلسطينية للقطاع من قبل حكومة تكنوقراط تحت إشراف مجلس دولي".

ووفقًا للتقرير، ستراقب قوات دولية حدود قطاع غزة، دون أي تواصل مع السكان.وتنص المبادرة على إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب. كما تنص، بعد التعديلات، على أن تُلقي حماس سلاحها بدلًا من نزعه. وسيُقدم ترامب المبادرة إلى نتنياهو يوم الاثنين في البيت الأبيض بعد التعديلات العربية.

هذا ونقلت القناة الإسرائيلية N12 عن مصدر مصدر في العائلة المالكة السعودية أن "التعديلات تشمل استبعاد حماس من المشاركة في مستقبل غزة، وتقديم المساعدات والخبرات للسلطة الفلسطينية لتتمكن من العودة إلى السيطرة على قطاع غزة بمفردها".

وأكدت العائلة المالكة السعودية وفقا للمصدر أن "الرياض تشجع وتدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وليست الرياض وحدها من يمارس الضغط، بل إن معظم دول العالم التي أبدت تعاطفها سابقًا مع إسرائيل تقف الآن إلى جانب غزة. ليس كل الشعب الفلسطيني في غزة هو حماس، وحتى لو تبنوا آراءً سياسيةً تتعارض مع الصهيونية، فإن هذه الآراء ليست جريمة، بل هي رؤية شخصية".

وقال المصدر إن "القانون يعاقب تحديدًا ما يفعله نتنياهو وحكومته المتطرفة، اللذين يرتكبان جرائم حرب واضحة. الضغوط التي تُمارس عليه دولية، ومن المعارضة أيضًا، ومن شريحة كبيرة نسبيًا من الشارع الإسرائيلي الذي يضغط لإنهاء الحرب، وهذا أمر إيجابي".