محكمة العدل الدولية ترفض طلب نيكاراغوا بوقف مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل

رفضت محكمة العدل الدولية طلب نيكاراغوا بإصدار أوامر لألمانيا، وحثتها على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

تم الإعلان عن القرار، الذي تم اتخاذه بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد، الثلاثاء، مما يوجه ضربة لجهود نيكاراغوا لوقف ما تعتبره تسهيلًا لأعمال الإبادة الجماعية.

وأشار الحكم، الذي صدر في لاهاي، إلى عدة عوامل أدت إلى الرفض، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في مبيعات الأسلحة الألمانية الأخيرة لإسرائيل، والطبيعة الدفاعية للأسلحة المباعة، والعمليات الداخلية القوية في ألمانيا لتقييم ما إذا كان من الممكن استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم حرب. أو الإبادة الجماعية.

(AP Photo/Patrick Post)

وكانت نيكاراغوا قد رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي، متهمة فيها ألمانيا بمساعدة إسرائيل في أعمال الإبادة الجماعية في غزة. إلا أن ألمانيا دحضت هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أن دعمها لأمن إسرائيل يشكل جانبا أساسيا من سياستها الخارجية.

وكشف تدقيق المحكمة أن الحكومة الألمانية منحت عددًا محدودًا فقط من تراخيص الأسلحة الحربية، وكان معظمها يتعلق بالمعدات العسكرية الدفاعية.