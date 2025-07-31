بعد الحرب: أعلنت سلوفينيا حظرًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

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أعلنت الحكومة السلوفينية اليوم (الخميس) حظرًا شاملًا على استيراد وتصدير ونقل الأسلحة من وإلى إسرائيل، وذلك في ضوء الحرب على قطاع غزة. ووفقًا للإعلان الحكومي، تُعدّ سلوفينيا أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة المستقلة.

وجاء في البيان الرسمي: "لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ملموسة، ولذلك تتخذ سلوفينيا مبادرة مستقلة". وأوضح البيان أن القرار اتُخذ على خلفية "الوضع الإنساني الخطير في غزة واستمرار الأعمال العدائية".

وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الخطوات التي اتخذتها سلوفينيا مؤخرًا، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة أدت إلى توترات دبلوماسية مع إسرائيل. ولم تُصدر إسرائيل أي رد رسمي على هذا الإعلان حتى الآن.