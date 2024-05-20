مقتل قاسم سقلاوي من حزب الله في الغارة التي استهدفت دراجته النارية قرب بلدة المنصورية

أفادت قناة الحدث السعودية أن المستهدف في الغارة قرب مفترق بلدة المنصوري قضاء صور هو قاسم سقلاوي من حزب الله اللبناني، وهو من من بلدة دير قانون رأس العين جنوب لبنان.

وتحدثت مصادر لبنانية بوقت سابق عن مقتل شخص بعد استهداف مسيرة دراجته النارية عند مدخل بلدة المنصوري على طريق عام صور-الناقورة، في حين أصيب شاب كان يقف أمام منزله المجاور لمكان الاستهداف.

ويشار الى ان الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدة "عيثا الشعب" ودمر منزل في بلدتي "الشعيتية" و"المالكية".ونعى حزب الله بوقت سابق عنصرين بالقتال جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله عن استهداف عددا من المواقع الإسرائيلية.