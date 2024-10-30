على خلفية الانتخابات: الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تسوية سياسية بين إسرائيل ولبنان

سيصل عاموس هوكشتين، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ومستشار بايدن بريت ماكغورك، إلى إسرائيل غدا (الخميس) لبحث المحادثات حول تسوية سياسية بين لبنان وإسرائيل، وهو ما أفادت به قناة i24NEWS . في هذه غضون ذلك، من المتوقع أن يصل رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لمواصلة المناقشات بشأن صفقة المختطفين.

يشار إلى أن أن الولايات المتحدة تزيد من الضغوط السياسية للوصول إلى إنجاز على خلفية الانتخابات المقبلة. وللتذكير، تطالب إسرائيل بضمانات أمنية في جنوب لبنان تمنع دخول الأسلحة المحظورة إلى المنطقة منزوعة السلاح. أما بالنسبة للمفاوضات مع حماس، فهناك اقتراحان رئيسيان مطروحان على الطاولة حاليا، صفقة مصر الصغيرة وصفقة قطر الصغيرة.

وقالت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لقناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية، إنها تنتظر الموقف الإسرائيلي الرسمي والنهائي بشأن انتهاء العمليات العسكرية، إضافة إلى ما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية أن رئيس الحكومة الانتقالية نجيب ميقاتي سيلتقي رئيسة مجلس النواب نبيه بري وسيبحث معه الموضوع.

في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز أن الوسطاء الأمريكيين يعملون على اقتراح لإنهاء القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بدءاً بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل. وبحسبهم، سيتم خلال شهرين الانتهاء من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي صدر عام 2006 لإبقاء جنوب لبنان خالياً من الأسلحة التي لا يملكها الجيش اللبناني.