تقرير: هاشم صفي لم يمت بسبب الغارة الإسرائيلية، وهذا سبب وفاته

أفادت قناة "الحدث" السعودية مساء اليوم أن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين لم يمت خلال الهجوم الذي استهدفه في الضاحية الجنوبية ، وضرب مبنى تحت الأرض تواجد فيه بالضاحية الجنوبية لبيروت إنما توفي بعد ثلاثة أيام من ذلك بسبب نقص الأكسجين وعدم النجاح بالوصول اليه.

وذكرت مراسلة الحدث أن صفي الدين لم يقتل فورا وقت وقوع الغارة وإنما تمكن من العيش بعد الضربة ما بين يوم أو ثلاثة أيام بمساعدة الأكسجين الذي كان بحوزته حيث يتوفر الأكسجين بكافة منشآت حزب الله، وتوفي بسبب الاختناق لعدم القدرة للوصول الى الأكسجين.وذكرت الحدث أن صفي الدين لم يكن لوحده وانما كان معه سبعة من الكوادر في حزب الله أصحاب الاختصاصات بالعمل الداخلي في التنظيم وليس ثلاثة كما ذكر الجيش الإسرائيلي.

ونعى حزب الله، اليوم صفي الدين الذي كان المرشح الأبرز لتولي الأمانة العامة للحزب خلفاً لحسن نصرالله، مؤكداً أنه توفي في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حزب الله في بيان إن صفي الدين قُتل مع عدد من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية ولم يتطرق إلى أسمائهم. وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد مساء الثلاثاء اغتيال هاشم صفي الدين في غارات على بيروت مطلع تشرين الأول/أكتوبر.