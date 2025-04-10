"دعوة لإنهاء الحرب والإفراج عن المختطفين"|| نشر رسالة احتجاج الطيارين الإسرائيليين، وكيف ردت الحكومة والجيش عليها؟

نُشرت صباح اليوم (الخميس) رسالة احتجاج موقعة من ألف مقاتل من قوات الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي. وفي الرسالة، دعا الموقعون الحكومة إلى: "يجب إعادة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال فورًا". قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار أن جندي الاحتياط النشط الذي وقع على الرسالة لن يتمكن من مواصلة خدمته في الجيش الإسرائيلي. كما أبدى رئيس هيئة الأركان دعمه لهذه الخطوة.

وقّع العشرات على الرسالة قبل نشرها عقب المحادثة مع قادة القوات الجوية. وعلى النقيض من الرسائل السابقة، فإن أسماء الموقعين هذه المرة مرئية للعامة وليست مدرجة في ملحق غامض. إن الغالبية العظمى من الموقعين على هذه الرسالة هم من العسكريين المتقاعدين، وليسوا من قوات الاحتياط، وبالتالي فإن تأثيرهم العملي على القتال غير موجود.

ردّ ديوان رئيس الوزراء قائلاً: "يدعم رئيس الحكومة نتنياهو وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان في قرارهما بطرد الموقعين على الرسالة. الرفض يبقى رفضًا، حتى لو كان ضمنيًا وبأسلوب غير واضح. إن التصريحات التي تُضعف الجيش الإسرائيلي وتُقوّي أعداءنا في زمن الحرب لا تُغتفر". هذه مجموعة متطرفة تحاول مرة أخرى كسر المجتمع الإسرائيلي من الداخل. لقد حاولوا فعل ذلك قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفسرت حماس دعوات الرفض على أنها ضعف. يتم حشد هذه المجموعة الهامشية الصاخبة لتحقيق هدف واحد - الإطاحة بالحكومة. إنها لا تمثل المقاتلين أو الجمهور".

ردّ وزير الأمن، يسرائيل كاتس، قائلاً: "أرفض رفضًا قاطعًا رسالة جنود الاحتياط في سلاح الجو، ومحاولة النيل من شرعية الحرب العادلة التي يقودها الجيش الإسرائيلي في غزة من أجل إعادة الرهائن وهزيمة منظمة حماس الإرهابية القاتلة. أثق في قرار رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، وأنا على يقين بأنهما سيتعاملان مع هذه الظاهرة المرفوضة بالطريقة الأنسب".

يشار إلى أنه بالأمس أفادت التقارير أنه في أعقاب "رسالة الطيارين" الجديدة، وجه رئيس الأركان إيال زامير، الذي كان حاضرا في اجتماع مع قادة القوات الجوية السابقين، رسالة واضحة وموجزة: "لا تتعاونوا مع أخطاء الماضي، ادعموا تومر بار، أتوقع منكم تعزيز القوات الجوية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر يوسي يهوشاع، المحلل العسكري في i24NEWS العبرية لأول مرة أن الطيارين السابقين يجهزون رسالة تهدد بالدعوة إلى رفض الخدمة العسكرية ــ إذا كان هناك انتهاك للديمقراطية. وعلم أيضًا أن القوات الجوية شنت هجومًا لمنع توزيع الرسالة، حيث التقى قائد القوات الجوية تومر بار بمجموعات صغيرة من الموقعين على الرسالة. بالأمس، التقى بار بمجموعة في مكتبه.