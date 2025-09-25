ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية"

رئيس الولايات المتحدة تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض • وأضاف للصحفيين: "نقترب كثيراً من صفقة للمختطفين ومن السلام... نحاول إخراج المختطفين وإنهاء الوضع"

دونالد ترامب في البيت الأبيض - أرشيف
دونالد ترامب في البيت الأبيض - أرشيفAP Photo/Mark Schiefelbein

تحدث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تحدث هذا المساء (الخميس) مع صحفيين في البيت الأبيض ، وصرح بحزم: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية". ووفقًا للتقارير، قال هذا الكلام أيضًا في محادثته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

في إشارته إلى الحرب في غزة، كرر ترامب تصريحاته في الأيام الأخيرة، إذ قال: "نقترب جدًا من صفقة تبادل مختطفين وسلام... نحاول إخراج المختطفين وإنهاء الوضع في غزة. الوضع سيء جدًا، ونأمل أن يحدث ذلك قريبًا. نريد عودة الرهائن ونريد السلام."

وأضاف الرئيس: "أجرينا اليوم محادثات جيدة مع زعماء من دول في الشرق الأوسط بشأن غزة، ومحادثات جيدة جداً مع نتنياهو. صفقة المختطفين يمكن أن تُنجز قريباً".

كما تطرق أيضًا إلى حرب روسيا-أوكرانيا، عندما قال إن لدى أوكرانيا "فرصة لاستعادة كل أراضيها". كما هاجم رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، عندما قال: "أنا غير راضٍ جدًا عمّا يفعله بوتين، فهو يقتل الناس بلا سبب. وضعهم ليس جيدًا بالنسبة لكل ما فعلوه، واقتصادهم في حالة سيئة جدًا، وهذا سيئ جدًا أيضًا لسمعة روسيا. لقد حققوا مكاسب قليلة جدًا من الأراضي، وفي بعض المناطق خسروا أراضي أيضًا".

