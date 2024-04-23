اليوم الـ 200 للحرب في غزة يتقاطع مع أول أيام عيد الفصح وأهالي المخطوفين يمضون ليلتهم قرب منزل نتنياهو في قيسارية | التغطية مستمرة
على صعيد مصر أكدت هذه سيادتها الكاملة على أراضيها ووصفت الاتهامات بتهريب أسلحة عبرها إلى حماس بأنها "اتهامات باطلة" في ضوء التقديرات المتزايدة بهجوم وشيك على رفح
أقام مئات من الناشطين ليلة عيد الفصح (الذي يرمز إلى الحرية والانعتاق) مائدة العيد وحولها كراس فارغة تنتظر عودة أصحابها من أسر حماس في غزة بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. وقالت العائلات: "لا توجد حرية ما دام المختطفون في أيدي حماس".
وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو تحت شعار "نتنياهو الذي فشل في إدارة الحرب وإعادة المخطوفين لا يمكن أن يستمر في القيادة". في الوقت نفسه، أقام أعضاء كيبوتس بئيري أمس الاثنين، أمسية تمحورت حول المخطوفين في ما اشتق عليه "ميدان المخطوفين" في تل أبيب.
على صعيد مصر أكدت هذه سيادتها الكاملة على أراضيها ووصفت الاتهامات بتهريب أسلحة عبرها إلى حماس بأنها "اتهامات باطلة" في ضوء التقديرات المتزايدة بهجوم وشيك على رفح التي تفصل بين القطاع وحدود سيناء المصرية.
أما حزب الله على الحدود الشمالية فقد أعلن عن سقوط قتيل في صفوفه، وسط غارات نفذها الجيش الإسرائيلي في يارون ومناطق بين العيشية والمحمودية والجبور.
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حماس: ندين تصريحات وزير الخارجية الأميركي بلينكن حول تحميل حماس مسؤولية فشل المحادثات
بايدن يلتقي ثلاثة مشرعين ديمقراطيين من أشد معارضي دعمه لإسرائيل
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض المشرعين الديمقراطيين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وبيرني ساندرز وإد ماركي - المعروفين بمعارضتهم لدعمه للحرب في غزة، وسط انقسام في الحزب الديمقراطي بهذا الخصوص وعلى خلفية الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. ووصفت أوكاسيو كورتيز الشهر الماضي الوضع الإنساني في غزة بأنه "إبادة جماعية تتدحرج".
حزب الله يعلن عن سقوط قتيل في صفوفه جراء غارات إسرائيلية بجنوب لبنان
أعلن حزب الله الليلة مقتل شخص آخر في صفوفه وهو الناشط محمد خليل عطية من بلدة الصرفند في جنوب لبنان. منذ بداية الحرب، أعلن حزب الله عن مقتل 286 ناشطا لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الواقعي يقفز إلى الأعلى. في غضون ذلك، أفادت شبكة "الميادين" التابعة لحزب الله، الليلة، عن هجمات في عدة بلدات بجنوب لبنان بينها يارون وفي المناطق الواقعة بين العيشية والمحمودية والجبور.