أقام مئات من الناشطين ليلة عيد الفصح (الذي يرمز إلى الحرية والانعتاق) مائدة العيد وحولها كراس فارغة تنتظر عودة أصحابها من أسر حماس في غزة بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. وقالت العائلات: "لا توجد حرية ما دام المختطفون في أيدي حماس".

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو تحت شعار "نتنياهو الذي فشل في إدارة الحرب وإعادة المخطوفين لا يمكن أن يستمر في القيادة". في الوقت نفسه، أقام أعضاء كيبوتس بئيري أمس الاثنين، أمسية تمحورت حول المخطوفين في ما اشتق عليه "ميدان المخطوفين" في تل أبيب.

على صعيد مصر أكدت هذه سيادتها الكاملة على أراضيها ووصفت الاتهامات بتهريب أسلحة عبرها إلى حماس بأنها "اتهامات باطلة" في ضوء التقديرات المتزايدة بهجوم وشيك على رفح التي تفصل بين القطاع وحدود سيناء المصرية.

أما حزب الله على الحدود الشمالية فقد أعلن عن سقوط قتيل في صفوفه، وسط غارات نفذها الجيش الإسرائيلي في يارون ومناطق بين العيشية والمحمودية والجبور.

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