التغطية متواصلة⭕ الجيش الإسرائيليي: "إصابة ضابط بجروح خطيرة برصاص قناصة جنوب قطاع غزة"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن على"سكان قرى وبلدات المنصوري، إسكندرونة، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، الحوش إخلاء منازلهم دون تأخير"، وحذر من التحرك نحو الجنوب.
أمر الجيش الإسرائيلي سكان 5 قرى وبلدات، جنوبي لبنان، بإخلاء منازلهم على الفور، والتوجه إلى شمال نهر الأولي، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن على"سكان قرى وبلدات المنصوري، إسكندرونة، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، الحوش إخلاء منازلهم دون تأخير"، وحذر من التحرك نحو الجنوب.
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هولندا: منظمات محلية تطلب من محكمة وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
طلبت 10 منظمات غير حكومية في هولندا من محكمة، اليوم الجمعة، "إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى "الأعداد الكبيرة من الضحايا والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة".
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، "باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية".
وقال المحامي فاوت ألبرس في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظراً لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري. وأضاف: "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل، بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية.
الجيش الإسرائيلي يكمل موجة جديدة من الضربات في بيروت باستهداف مقر حزب الله في حي الضاحية
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، "نفذت طائرات مقاتلة من سلاح الجو، وبتوجيه من شعبة المخابرات، سلسلة ضربات على مقر يستخدمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت"
وتابع"هذه الضربات هي جزء من عمليات الجيش الإسرائيلي التي تهدف إلى تقليص قدرات حزب الله ضد إسرائيل، وفي محاولة لتدمير مواقع إنتاج الأسلحة ومستودعات الذخيرة التي أنشأها حزب الله على مر السنين في الضاحية. جميع الأهداف التي تم ضربها كانت متمركزة من قبل حزب الله في قلب السكان المدنيين".
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إسرائيل لهوكشتين.."نرفض مشاركة فرنسا بمراقبة هدنة لبنان"
أفادت مصادر أن المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، سمع من الجانب الإسرائيلي رفضه أن تكون فرنسا جزءا من الاتفاق أو مشاركة في اللجنة الدولية التي ستشرف على تطبيقه. كما أضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا ربط ملف النقاط الحدودية المتنازع عليها بالتهدئة واتفاق وقف النار في لبنان.
وكان هوكستين الذي زار بيروت، الأربعاء المنصرم، حيث تلقى ملاحظات الجانب اللبناني على المقترح الأميركي لوقف النار، أكد أن الأجواء إيجابية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ما أرخى بعض أجواء التفاؤل بين اللبنانيين.
فيما كشف مسؤول لبناني رفيع أمس، أن لبنان سعى إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من الجنوب، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. وقال إن الطرف اللبناني شدد على ضرورة الانسحاب فوراً بمجرد إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني الانتشار في كافة المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة بسرعة إلى ديارهم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
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تقرير: إصابة 4 جنود إيطاليين في هجوم على أحد مقار "اليونيفيل" جنوبي لبنان
قال مصدران حكوميان في إيطاليا إن 4 جنود إيطاليين أصيبوا في هجوم على مقر قوة حفظ السلام "اليونيفيل" في بلدة شمع، جنوبي لبنان. وذكر أحد المصادر أن "4 جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة، وحياتهم ليست في خطر"، مضيفاً أن التحقيق جار.