مسؤولون طبيون عن حالة المختطفين الإسرائيليين الثلاثة :"قلقون جدا"

تحدث مسؤولون طبيون مطلعون على حالة المختطفين الإسرائيليين العائدين من أسر حماس اليوم (السبت) مع i24NEWS وتحدثوا عن تأثير الأسر المطول عليهم. سواء على الجانب النفسي أو على الجانب العقلي فهو يزداد ويزداد سوءا من أسبوع لآخر، وقالوا إنهم منزعجون للغاية من حالة الثلاثة وأكدوا أن الوقت مهم للغاية.

والمخاوف الأخرى هو أنه مع مرور الوقت، يطور المختطفين العائدين ديناميكية مراقبة التكرار، وفي بعض الأحيان يكون لذلك تأثير سلبي. "الصور التي نراها اليوم تذكرنا كثيرا بجلعاد شاليط: إرهاق، نقص الوزن، حالة ذهنية سيئة على ضوء الصور. التحدي اليوم هو أيضا جسدي بالإضافة إلى النفسي والاستعداد هذه المرة مختلف، خاصة من حيث الانكشاف على العائلة.

"مخاوف كبيرة من اضطرابات في القلب و’متلازمة غيتو وارسو’ - الأكل غير المتوازن بعد فترة طويلة من دون طعام منتظم، وسوء التغذية واضطرابات للقلب، والمخاوف من الإصابات غير المرئية للعين واستمرار الالتهابات. كل ما قيل هنا كان أيضًا في بعض الجلسات السابقة، فقط أن صورتهم وهم يمشون ويلوحون بيدهم عبرت عن حالة طبية وعقلية سيئة للغاية. وزنهم في الصور التي شوهدت في الأوقات السابقة يرجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن الطعام الذي تلقوه كان يحتوي على القليل الكربوهيدرات".

وعن حالة اوهاد بن عامي الذي شوهد وهو يرتدي نظارة شمسية، أضافوا: "هنا أيضًا نرى حادثة خطيرة تتمثل في عدم التعرض للضوء"