"الحرب لها هدف أسمى وهو الانتصار على عدونا"|| نتنياهو يثير غضب عائلات المختطفين

تناول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال كلمته في حفل مسابقة الكتاب المقدس، الحرب في غزة ومحادثات إعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين اليوم (الخميس)، قائلاً: "إن إعادة الرهائن هدف بالغ الأهمية. ففي الحرب، هناك هدف أسمى، وهو النصر على عدونا، وسنحققه".

وتابع نتنياهو :"لدينا أهدافٌ كثيرةٌ في الحرب، ونريد استعادة جميع مختطفينا. أعدنا 196 مختطفًا حتى الآن، وهناك 59 آخرون، تابع نتنياهو، "نبذل كل جهودنا لاستعادة أبنائنا وبناتنا. قوة جنودنا ستجلب لنا النصر".

ورفضت مقرات عائلات المختطفين بشدة هذه التصريحات، وردت بالقول: "سيدي رئيس الحكومة، إن عودة المختطفين لا تقل أهمية، وهي الهدف الأسمى الذي يجب أن توجهه الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت هذه المقرات أن "عائلات المخطوفين قلقة: نتنياهو يتحالف مع سموتريتش، على عكس الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي الذي يريد عودة جميع المخطوفين قبل كل شيء". "واليوم أيضًا، سوف نتذكر ونذكّر أنفسنا بأنه لا يوجد استقلال كامل لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل دون إعادة إخوتنا وأخواتنا".