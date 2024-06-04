حرب على سبع جبهات وحرب داخلية: ضباط يطالبون هرتسي هاليفي بالاستقالة لمسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر

في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل وضعا غير مسبوق من حرب بسبع جبهات، مركزها في غزة وارتداداتها في الشمال متمثلة بحزب الله وفي العراق وسوريا واليمن تحت مظلة إيران إضافة إلى الضفة الغربية على تهديداتها الكامنة والفورية، تجد قيادة الجيش الإسرائيلي نفسها أمام حرب داخلية تتمثل بمطالبات باستقالة قائد الأركان هرتسي هليفي على خلفية دوره في الإخفاق الكبير الذي أسفر عن أحداث 7 أكتوبر المأسوية.

ويشير تقرير في واينت إلى أن أعدادا متزايدة من الضباط على رأسهم أحد جنرالات هيئة الأركان العامة، اللواء ساعر تسور، يدفعون برئيس الأركان هرتسي هاليفي وغيره من الجنرالات والضباط المسؤولين بصورة مباشرة عن فشل الحرب بأن يسارعوا إلى تقديم استقالاتهم من منطلق المسؤولية.

ويقف وراء موجة الانتقادات ضد هليفي سعيه إلى إنهاء مهام تسور كقائد لواء الشمال في خضم التصعيد واحتمالات شن حرب في لبنان في حين أنه المرشح الطبيعي لقيادة تلك الحرب على أن يشغل مكانه العميد دان جولدفوس، قائد الفرقة 98. وبحسب التقرير فقد نشأ القاعد تسور في المدرعات وتفوق في اللواء 401 في عملية الجرف الصامد (2014) ثم كقائد للفرقة 162، الأمر الذي أضاء القرار بضوء سلبي.

IDF Spokesperson

وفي مقابلة بين تسور وقائد الأركان تساءل الضابط: "أأنا من فشل؟ أأنا من يجب أن يتنحى؟ يوجد هناك من هم مسؤولون عن الإخفاق وما زالوا يتبوأون مراكزهم". تسور كان يلمح في حديثه إلى الضباط ذوي المسؤولية المباشرة عن الإخفاق ومن بينهم هليفي نفسه الذي أعلن عن مسؤوليته عما جرى في وقت سابق وعن نيته تحمل المسؤولية غير أنه لم يفعل بعد.