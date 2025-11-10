🔹 مسؤولون أمريكيون: "يجب السماح لعناصر حماس في أنفاق رفح بالتحرك بحرية بعد إعادة جثمان جولدين"

أفاد مسؤولون أمريكيون بأنهم يرون ضرورة منح عناصر حماس المحتجزين في أنفاق رفح حرية الحركة، وذلك بعد إعادة جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاقات مستقبلية حول الوضع في المنطقة.