تقارير في لبنان عن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية في مختلف أنحاء البلاد
وفقًا للتقارير، هاجمت طائرة مسيرة مركبة في منطقة البيصرية بمحافظة صيدا • مصدر فلسطيني : الوفد الأمريكي الذي وصل إلى إسرائيل جاء بهدف إزالة العقبات للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق • تحديثات مستمرة
أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم (الاثنين) بمقتل شخص في قصف جوي إسرائيلي على بلدة البصيرية في قضاء صيدا. وصرح مصدر فلسطيني لقناة "العربي الجديد" القطرية: إن الوفد الأمريكي الذي وصل إسرائيل الليلة الماضية جاء لإزالة العقبات أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
تقارير في لبنان عن سلسلة هجمات إسرائيلية في جنوب البلاد وفي قضاء بعلبك، بما في ذلك في قريتي القطراني والمحمودية
الجيش الإسرائيلي: اغتيال مسلحين اقتربا من قواتنا جنوب قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل مسلحين اثنين حاولوا عبور الخط الأصفر والاقتراب من قوات الجيش العاملة جنوب قطاع غزة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات والحفاظ على الأمن في المنطقة.
🔹 لبنان: تقارير عن غارة إسرائيلية في قرية الحميري جنوب البلاد
أفادت وسائل إعلام لبنانية عن شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على قرية الحميري الواقعة في جنوب لبنان.
🔹 تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة
أفادت تقارير فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مخيم البريج في وسط قطاع غزة.
🔹 مسؤولون أمريكيون: "يجب السماح لعناصر حماس في أنفاق رفح بالتحرك بحرية بعد إعادة جثمان جولدين"
أفاد مسؤولون أمريكيون بأنهم يرون ضرورة منح عناصر حماس المحتجزين في أنفاق رفح حرية الحركة، وذلك بعد إعادة جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاقات مستقبلية حول الوضع في المنطقة.
🔹 استمرار المفاوضات حول وجود عناصر حماس في رفح… والوفد الأمريكي يسعى لتذليل العقبات
أفادت قناة "العربي الجديد" القطرية نقلاً عن مصدر فلسطيني، أن المفاوضات المتعلقة بوجود عناصر حماس في رفح لا تزال مستمرة.
وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمريكي الذي وصل إسرائيل مساء أمس يركز جهوده بشكل أساسي على إزالة العقبات تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
🔹 لبنان: قتيل جراء غارة جوية إسرائيلية في بلدة البصيرية بمحافظة صيدا
ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم عن مقتل شخص واحد نتيجة غارة جوية نفذتها الطائرات الإسرائيلية في بلدة البصيرية بمحافظة صيدا جنوب لبنان.