نقاش ليلي عاصف في الكابنيت: جدال حاد بين سموتريتش وقائد الجيش الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

عقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعًا ليليًا (من السبت إلى الأحد) لمناقشة مراجعة زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتوقعة إلى واشنطن، ولقائه المقرر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال النقاش، الذي سرعان ما تحول إلى عاصف، أُبلغ الوزراء، من بين أمور أخرى، بمغادرة وفد إسرائيلي للمفاوضات، حيث قيل إنه لم يتم التوصل إلى حل بعد لعدد من القضايا.

خلال النقاش، صوّت الوزراء على توزيع المساعدات الإنسانية، حيث عارض الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير هذا الأمر، من جملة أمور أخرى، بما في ذلك مسألة تقسيم شمال قطاع غزة، مما سيصعّب إجلاء السكان من المنطقة. في الوقت نفسه، سُجِّلت مواجهة شديدة بين وزير المالية ورئيس الأركان إيال زامير. إلى جانب ذلك، أبدى نتنياهو غضبه من تصرفات الجيش ورئيس الأركان بشأن تأخير توزيع المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء: "لا جدوى من الانتظار، علينا المضي قدمًا".

لاحقًا في النقاش، عُرض على الوزراء تسجيلات مصورة لمدنيين غزيين يركضون نحو مراكز توزيع المساعدات، وأشار رئيس الأركان إلى أنهم كانوا على مقربة من الجنود.

بن غفير: "لماذا يوزعون عليهم (مساعدات إنسانية) ويعرضون الجنود للخطر؟"

رئيس الأركان: "إذن تريدون وقف التوزيع؟"

نتنياهو: "إنهم يركضون بسبب نقص الغذاء - عندما يحصلون على الكثير، لن يركضوا هكذا."

بن غفير: "يجب أن نتوقف! إنهم يركضون لأن هذا هو تصورهم. حتى عندما أحضروا النساء المختطفات، ركضوا خلفهن. هل كانوا جائعين حتى حينها؟!"

ستروك: "هذا لا يُدار بشكل صحيح."

أمسالم "إذن أديريه انت."

للتذكير، من المتوقع أن يغادر رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم في زيارة رسمية إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الولايات المتحدة. ستركز الزيارة على عدة قضايا، منها الضغط الذي يمارسه ترامب على إسرائيل، ومطالبته بإنهاء الحرب في غزة، ورغبته في الإعلان عن صفقة أسرى جديدة.

ومن القضايا الأخيرة التي قد تُطرح، الرغبة في توسيع اتفاقيات إبراهيم، لتشمل سوريا، ودعوة الرئيس الأمريكي إلى وقف محاكمة نتنياهو.

في غضون ذلك، تناول ديوان نتنياهو الليلة الماضية رد حماس على المقترح الجديد المقدم إليه بشأن صفقة الأسرى. وجاء في البيان أن "التغييرات التي تسعى حماس لإدخالها على المقترح القطري قد أُبلغنا بها، وهي غير مقبولة من إسرائيل".

وأضاف البيان أيضًا أنه "بعد تقييم الوضع، أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليماته بقبول الدعوة لإجراء محادثات مكثفة ومواصلة المحادثات لإعادة أسرانا على أساس المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل. وقد غادر فريق التفاوض لإجراء محادثات في قطر يوم الأحد".

صرح مصدر فلسطيني لقناة i24NEWS الليلة الماضية أن هذه الملاحظات، التي تعتبرها حماس "خفيفة"، قد تُشكّل عائقًا أمام توقيع الاتفاق. ومن بين المطالب التي قد تُعيق ذلك: إدخال معدات ميكانيكية وهندسية لإعادة تأهيل المستشفيات والمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء قطاع غزة، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من محور موراج.

كجزء من الاقتراح المذكور، سيتم إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء و18 جثامين خلال فترة وقف القتال مدتها 60 يومًا، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وطوال هذه الفترة، ستضمن الولايات المتحدة وقطر ومصر استمرار المحادثات لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.