تقرير | مصدر مقرب من حماس ينفي تقارير حول تعنت الحركة في المفاوضات ويؤكد: "حماس بدأت تستعد لعملية رفح"

كشف تقرير نشره موقع العربي الجديد، اليوم الخميس، عن استعدادات تقوم بها حركة حماس لمواجهة الجيش الإسرائيلي بل وتكبيده خسائر بحال نفذ معركة برية كبيرة في رفح، على ما أفاد قيادي في حماس طلب عدم نشر اسمه.

في الأثناء، تقود إسرائيل حربا ضروس ضد حماس في القطاع لليوم الرابع والسبعين بعد المائة وتتوعد إسرائيل بالقضاء على آخر كتائب حماس المتمترسة في رفح - المعقل الأخير للحركة والملاذ الأخير لنحو مليون ونصف لاجئ فلسطيني.

وأكد المتحدث أن هناك تنسيق بين قيادة الحركة ومحور المقاومة، يقوم على "التشديد بعدم السماح بكسر المقاومة في غزة تحت أي ظرف ومهما كلّف ذلك".

وتطرق القيادي إلى كافة محاور المفاوضات تقريبا في محاولة لنفي صحة التقارير الإسرائيلية عن تعنت حماس مشيرا إلى سقوط فاعلية نظرية الضغط على حماس.

وقال القيادي إنه بمحور المجندات فقد أبدت حماس ليونة حين تراجعت عن موقفها الأول بتأجيل الإفراج عن المجندات إلى مراحل متقدمة من المفاوضات، كما تجلت المرونة حين قبلت حماس زيادة أعداد المجندات اللواتي من الممكن أن يشملهن الاتفاق، لتصل إلى 10 مجندات بدلاً من 5.

وأشار القيادي إلى أن "حماس ربطت زيادة أعداد المجندات في المرحلة الأولى من الاتفاق، بموافقة الجانب الإسرائيلي على إطلاق سراح 30 من أصحاب المؤبدات في السجون الإسرائيلية، مقابل كل مجندة، وذلك أيضاً بعدما تنازلت الحركة في وقت سابق عن إطلاق سراح 50 من أصحاب المحكوميات العالية مقابل كل مجندة". ومضى القيادي يقول إن حماس تنازلت أيضا عن تحديد أسماء السجناء الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية باعتبار "أن كل أصحاب المؤبدات يستحقون الخروج".

أما الجانب الإسرائيلي من وجهة نظره فقد رفض التعامل مع المطلب الرئيسي للمقاومة بالوقف الدائم للحرب ضمن عملية مرحلية، كما رفض مطالب المقاومة بشأن الانسحاب من المناطق التي حدّدتها المقاومة كمرحلة أولى يتبعها انسحاب كامل من القطاع".

وفي محور النازحين قال المتحدث إن "المقاومة صدى للشعب" في إشارة إلى مطلب النازحين العودة إلى ديارهم في شمال القطاع بينما تحدد إسرائيل " السماح بعودة نحو 70 ألفاً فقط إلى الشمال، بواقع ألفين من النساء والأطفال يومياً خلال مدة المرحلة الأولى من الاتفاق".

AP Photo/Mohammed Dahman

وخلص القيادي إلى القول إن "العالم متأكد أن إسرائيل، وخصوصاً نتنياهو، لا يريد وقف إطلاق النار، وأن الأمر ليس متعلقاً بمرونة حماس، ولكنه حتى اللحظة، لا يمارس الضغط الكافي لإجبار نتنياهو على ذلك".

في الأثناء، أفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو عدل عن إلغاء رحلة الوفد الدبلوماسي إلى واشنطن وتم النشر بسماحه للوفد بالسفر للتباحث مع الولايات المتحدة في بدائل عملية كبيرة في رفح، وهو الأمر الذي كرره الرئيس بايدن بوصفه المخطط الأمثل لإسرائيل بحيث يضمن حماية المدنيين.