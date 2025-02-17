تغطية متواصلة|| مسؤول سياسي :"إسرائيل ستبقى في خمس نقاط استراتيجية في لبنان"
اغتيال رئيس قسم العمليات بحركة حماس في لبنان بهجوم طائرة مسيرة • أهالي المختطفين يحيون اليوم مرور 500 يوم على هجوم السابع من أكتوبر
تحيي إسرائيل، اليوم (الإثنين)، بمراسم حزينة، مرور 500 يوم على هجوم 7 أكتوبر الدموي وتم اختطاف 251 مواطنًا وجنديًا ومقيمًا أجنبيًا في ذلك الوقت، من بينهم 73 لا يزالون أسرى لدى حماس. قُتل حوالي 1697 إسرائيليًا وأصيب 19019. وجرت مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المختطفين في جميع أنحاء البلاد. ودعوة لصيام 500 دقيقة.
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السعودية وتركيا يتنافسون على الأراضي السورية"
تقرير سعودي: الوثيقة العربية للاتفاق في غزة ستقترح بندا لوقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وبحسب التقرير، فقد أنجزت مصر 70% من تطوير استراتيجية إعادة إعمار غزة. وتتضمن الوثيقة العربية تعهدات من الأطراف الدولية بعدم قيام إسرائيل بعمليات عسكرية في غزة، بما في ذلك تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية لإدارة غزة تحت إشراف دولي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الدول المانحة للإشراف على توزيع الأموال في القطاع
هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل وقالت إن التهديدات الموجهة ضدهما هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وأنه "عندما يتعلق الأمر بدولة مثل إيران، فإنهم لا يستطيعون فعل أي شيء. لا يمكنك تهديد إيران من جهة والادعاء بأنها (الولايات المتحدة) تدعم الحوار من جهة أخرى"
تقرير سعودي: واشنطن أبلغت عددا من الأطراف بمتطلبات خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة. بما في ذلك تفكيك الذراع العسكري لحركة حماس. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن الدول العربية تريد صياغة وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة بشكل نهائي، بما في ذلك إعادة بناء القطاع
رئيس الحركة الصهيونية الدينية وزير المالية بتسلئيل سموتريش في اجتماع الحزب: "لقد وصلت دولة إسرائيل إلى مفترق طرق - هل ستستسلم حماس أم ستستسلم دولة إسرائيل. واليوم سأطالب الكابينيت بالتصويت واعتماد الخطوط العريضة لخطة الرئيس دونالد ترامب".
مسؤول سياسي: "إسرائيل ستبقى في لبنان في خمس نقاط استراتيجية تسيطر على البلدات في جنوب البلاد وبلداتها على الحدود. وفي الوقت نفسه، ستواصل إسرائيل فرض وقف إطلاق النار في لبنان بالقوة - كما ظهر بوضوح حتى الآن
الجيش الإسرائيلي سيقدم لأعضاء كيبوتس نير عوز نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر الأسبوع المقبل
الجيش الإسرائيلي والشاباك يؤكدان: الطيران الإسرائيلي هاجم منطقة صيدا وقتل محمد شاهين الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة العمليات في منظمة حماس في لبنان. وقد تورط شاهين مؤخراً في الترويج لهجمات التي توجهها وتمولها إيران من لبنان
من المنتظر أن يتلقى الوفد المتوجه للقاهرة تعليمات بعد مناقشة مجلس الوزراء بشأن المرحلة الثانية من الصفقة
من المنتظر أن ينتظر الوفد الذي سيغادر إلى القاهرة اليوم لتلقي التعليمات بعد مناقشة الحكومة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال مصدر مطلع على المحادثات: إن "الوفد المتوجه إلى القاهرة سيتلقى مزيدًا من التعليمات وسيواصل المناقشات في القاهرة بعد جلسة الكابينيت".
وأعضاء الوفد هم الذين كانوا في الدوحة الأسبوع الماضي: رئيس هيئة الأسرى والمفقودين غال هيرش، والنائب السابق لرئيس الشاباك الذي تم ضمه إلى فريق التفاوض بناء على طلب من رئيس الحكومة نتنياهو، ومسؤولون مهنيين من الشاباك والموساد.