تحيي إسرائيل، اليوم (الإثنين)، بمراسم حزينة، مرور 500 يوم على هجوم 7 أكتوبر الدموي وتم اختطاف 251 مواطنًا وجنديًا ومقيمًا أجنبيًا في ذلك الوقت، من بينهم 73 لا يزالون أسرى لدى حماس. قُتل حوالي 1697 إسرائيليًا وأصيب 19019. وجرت مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المختطفين في جميع أنحاء البلاد. ودعوة لصيام 500 دقيقة.

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